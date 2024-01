ChatGPT nas eleições americanas: OpenAI promete linha dura contra uso político

Na sexta-feira, 19, a OpenAI suspendeu um desenvolvedor responsável pela criação do Dean.Bot, um chatbot alimentado por ChatGPT. O objetivo do bot era apoiar a campanha presidencial do representante de Minnesota, Dean Phillips, para as eleições de 2024. A suspensão ocorreu devido à violação de novas regras que impedem lobistas e candidatos de utilizarem o ChatGPT para fins políticos, segundo informou o The Washington Post.

O Dean.Bot interagia em tempo real com os eleitores, imitando a voz do candidato democrata à presidência, respondendo a perguntas dos usuários. Entre as questões abordadas estava o motivo pelo qual os democratas não deveriam apoiar o presidente incumbente, Joe Biden, na eleição de 2024.

"Enquanto respeito o Presidente Biden, os dados e conversas com americanos de todo o país indicam um forte desejo por mudança", respondeu o Dean.Bot, conforme reportado pelo The Washington Post, utilizando uma voz gerada por IA que se assemelhava à de Phillips.

Dean Phillips tem um histórico no setor empresarial, tendo gerido a empresa de destilados de sua família de 2000 a 2012, antes de liderar a Talenti, uma conhecida empresa de gelatos, até sua venda em 2014.

Representando Minnesota desde 2019, ele lançou sua campanha presidencial em outubro do ano passado. Entretanto, suas pesquisas de opinião não indicam que ele represente uma ameaça significativa a Biden.

A criação do Dean.Bot foi financiada pela organização partidária Super PAC We Deserve Better, com parceria da empresa de desenvolvimento de IA, Delphi, que teve sua conta suspensa por violar as regras políticas da OpenAI. A suspensão ocorreu logo após o The Washington Post publicar sobre a criação do Dean.Bot.

No início deste mês, a OpenAI anunciou novas regras que impedem os desenvolvedores de criar aplicações usando seu software ChatGPT para campanhas políticas ou lobbying, citando que a plataforma ainda está avaliando a eficácia de suas ferramentas para persuasão personalizada.

Apesar das novas regras da OpenAI, o Dean.Bot provavelmente não será a última criação de IA a marcar presença nesta temporada eleitoral. O The Hill reportou que Google e Meta elaboraram políticas exigindo que políticos e lobistas etiquetem conteúdos criados por IA generativa em materiais relacionados a campanhas, em resposta ao aumento de conteúdo criado por IA, incluindo deepfakes e áudios enganosos.