Duolingo lança 148 novos cursos de idiomas — a maior expansão de conteúdo da história da plataforma

Conhecida pelo aprendizado móvel, a plataforma Duolingo anunciou nesta quarta-feira, 30, o lançamento de 148 novos cursos de idiomas. É a maior expansão de conteúdo da história da companhia norte-americana, mais do que dobrando o número de cursos.

Com o lançamento, as sete línguas mais populares depois do inglês — espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, coreano e mandarim — ficam disponíveis para todos os 28 idiomas da interface do aplicativo. A novidade representa um aumento gigantesco nas opções de aprendizado, podendo alcançar mais de um bilhão de pessoas no mundo todo.

“Demoramos cerca de 12 anos para desenvolver os nossos primeiros 100 cursos, e agora, em aproximadamente um ano, conseguimos criar e lançar quase 150 cursos novos. É um grande exemplo de como a IA generativa pode beneficiar diretamente os nossos alunos”, explica Luis von Ahn, CEO e cofundador do Duolingo. “Isso mostra o impacto incrível dos nossos investimentos em IA e automação, que nos permitiram escalar o processo a uma velocidade e qualidade sem precedentes.”

No passado, desenvolver um único curso no Duolingo era uma empreitada de anos. Por meio de avanços na IA generativa, nos sistemas de conteúdo compartilhado e nas ferramentas internas da companhia, foi possível criar e lançar esses 148 cursos em menos de um ano.

A nova abordagem, chamada internamente de shared content (conteúdo compartilhado), possibilita que a equipe construa um curso-base de alta qualidade e personalize-o rapidamente para dezenas de idiomas diferentes.

“Uma equipe pequena costumava levar anos para criar um único curso do zero”, diz Jessie Becker, diretora de design de aprendizagem sênior na empresa. “Agora, com o uso da IA generativa para criar e validar conteúdo, podemos concentrar a nossa experiência onde ela tem mais impacto, garantindo que todos os cursos atendam aos nossos padrões rigorosos de qualidade.”

Os novos cursos incluem principalmente conteúdo iniciante (níveis A1 e A2 do CEFR) e contam com recursos imersivos como as Histórias (que desenvolvem a compreensão escrita) e a DuoRádio (que desenvolve a compreensão oral). Conteúdos mais avançados serão adicionados ao longo de 2025.

Esse movimento de expansão proporciona uma oferta mais abrangente para a comunidade global do Duolingo e atende à demanda crescente por idiomas asiáticos populares, como japonês, coreano e mandarim. As novas possibilidades incluem: