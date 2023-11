Doctor Who: tudo o que sabemos sobre o especial 60 anos; veja onde assistir no streaming

A série Doctor Who, uma das mais reconhecidas de todos os tempos (e também a mais longa do mundo), comemora 60 anos em 2023. Ao todo, ela conta com 39 temporadas de 1963 até o presente momento, sendo 26 até 1989 e 13 desde 2005, que marca a fase moderna do seriado da BBC.

E para comemorar as seis décadas de televisão, a BBC anunciou, em parceria com o Disney+, a produção de três episódios especiais, cujos títulos são Doctor Who: A Fera Estelar, Doctor Who: Além do Azul Selvagem e Doctor Who: Risadas.

Os novos episódios trarão de volta David Tennant, um dos doutores mais famosos entre os 15 que já interpretaram o personagem. Na trama, toda vez que o protagonista — um alienígena — está prestes a morrer, ele "engana" a morte, transmutando todas as células de seu corpo até se transformar em uma pessoa totalmente diferente, com inclusive novos traços de personalidade, mas a memória intacta. É o famoso momento de transformação dos doutores, que abre espaço para a chegada de um novo ator.

Em todas as 39 temporadas, a BBC trouxe às telas 15 doutores, interpretados por William Hartnell, Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi, Jodie Whittaker e Ncuti Gatwa, que será o primeiro doutor negro e virá na próxima temporada.

Mas antes que Gatwa ocupe o posto oficialmente como o 15º doutor, os fãs da série verão os eventos do especial de 60 anos de Doctor Who com Tennant e Donna Temple (Catherine Tate). O ator interpretou o 10º doutor em 2005.

Abaixo, a EXAME POP separou tudo o que já sabemos sobre o especial de 60 anos de Doctor Who e as principais informações para assisti-los. Confira:

Quando estreia o especial de 60 anos de Doctor Who?

São, ao todo, três episódios especiais. O primeiro, Doctor Who: A Fera Estelar, estreia em 25 de novembro. O segundo Doctor Who: Além do Azul Selvagem, vai ao ar em 2 de dezembro. Por fim, o último, Doctor Who: Risadas tem data de lançamento marcada para o dia 9 de dezembro.

Onde assistir ao especial de 60 anos de Doctor Who?

Após a Disney Branded Television e a BBC anunciarem, em 2022, que trabalhariam juntas para levar a série Doctor Who a seu público, o dia finalmente está próximo. Os três episódios serão exibidos no Disney+.

Segundo a BBC, cada episódio terá 1h de duração. Eles foram escritos por Russell T Davies.

Na foto: O Doctor (David Tennant) e Donna Noble (Catherine Tate)

Quem está no especial de 60 anos de Doctor Who?

Os três episódios reunirão o Décimo Quarto Doctor (David Tennant) com Donna Temple (Catherine Tate), que ficarão cara a cara com o vilão Toymaker (interpretado por Neil Patrick Harris em sua estreia em Doctor Who) .

O elenco também inclui Yasmin Finney como Rose Temple-Noble e Miriam Margolyes na voz de Meep, além dos atores que reprisam seus respectivos personagens: Jacqueline King como Sylvia Noble, Karl Collins como Shaun Temple, Ruth Madeley como Shirley Anne Bingham e Jemma Redgrave como Kate Lethbridge-Stewart.

Quem é o 14º doutor de Doctor Who?

Com o especial de 60 anos, a BBC confirmou que David Tennant será o 14º doutor. Ele também foi o 10º, quando interpretou o papel em 2005, no início da fase moderna da série.

David Tennant no papel de 10º Doctor em 2005

Quantos anos tinha David Tennant em Doctor Who?

Em 2005, David Tennant deu vida ao 10º doutor com 34 anos. Ele retorna agora como o 14º doutor aos 52 anos.

Onde assistir todas as temporadas de Doctor Who?

Infelizmente, assistir a Doctor Who no Brasil é uma tarefa difícil. As primeiras 26 temporadas da séries não estão disponíveis em nenhuma plataforma de streaming em todo o mundo.

No entanto, as de 2005 para cá estão liberadas em canais internacionais. No Brasil, somente a 13ª temporada (da fase nova) está disponível pela Globoplay.

O especial de 60 anos, bem como a 15ª temporada com o novo doutor estarão disponíveis no Disney+.

Sobre o que é a série Doctor Who?

Doctor Who é a série de televisão de ação e aventura mais longa do mundo, tendo ganhado mais de 100 prêmios ao longo de seus 60 anos no ar. A produção britânica tem público mundial, com nove milhões e seiscentos mil fãs em todas as plataformas e canais, e mais de 100 milhões de visualizações no YouTube somente no ano passado.

Uma nova temporada de Doctor Who, estrelada por Ncuti Gatwa como o Décimo Quinto Doctor, será transmitida em 2024 no Disney+ mundialmente, exceto no Reino Unido e Irlanda, onde será exibida pela BBC.