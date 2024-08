Prejuízo milionário: NFTs já foram vendidos por milhões, mas quanto custam hoje?

Tokens não fungíveis (NFTs) não são mais o que costumavam ser. No auge da febre dos NFTs, parecia que o mundo inteiro poderia ser capturado pela mania das obras de arte digitais.

Coleções de NFTs como CryptoPunks e Bored Apes capturaram o espírito da época, ganhando força ao longo de 2021 até 2022. Celebridades como Justin Bieber, LeBron James, Tony Hawk e Madonna adquiriram essas obras de arte, gerando uma série de manchetes na grande mídia.

Snoop Dogg e Eminem se apresentaram como avatares do Bored Ape Yacht Club no MTV Video Music Awards.

Em janeiro de 2022, a socialite americana Paris Hilton falou sobre seu amor pelos NFTs no Tonight Show com Jimmy Fallon.

O mercado atingiu seu pico alguns meses depois, em maio de 2022, com uma capitalização de mercado de US$ 526 bilhões. Hoje, o valor total do mercado está mais próximo de US$ 18 bilhões, uma queda de 97%. Então, como estão esses investimentos em NFTs hoje?

CryptoPunk #5822

Os CryptoPunks representam uma das maiores e mais reconhecidas séries de NFTs já vendidas. Lançada no blockchain Ethereum em 2017 pela Larva Labs, a coleção de 10.000 personagens “punk” pixelados de 24x24 contribuiu para abrir caminho para o movimento da criptoarte.

Em 2021, a Christie’s de Londres leiloou um lote de nove CryptoPunks por US$ 16,9 milhões. Segundo a Christie’s, a coleção CryptoPunk é inspirada na cena punk de Londres, no filme Blade Runner e no romance cyberpunk de 1984 de William Gibson, Neuromancer.

Em 12 de fevereiro de 2022, o CryptoPunk #5822 foi vendido por 8.000 ETH ou US$ 23,7 milhões. Ele foi comprado por Deepak Thapliyal, CEO da empresa de tecnologia financeira focada em blockchain, Chain. Apenas um mês depois, Thapliyal recusou uma oferta de 10.000 ETH por seu punk, o que teria lhe rendido um lucro quase imediato de US$ 2 milhões.

O CryptoPunk #5822 é um dos nove CryptoPunks alienígenas existentes. Em abril de 2024, outro CryptoPunk alienígena, o #635, foi vendido por 4.000 ETH ou US$ 12,4 milhões, e o Alien CryptoPunk #3100 foi vendido por 4.500 ETH em março de 2024. Essas vendas indicam que o valor do investimento de Thapliyal diminuiu pela metade em apenas dois anos.

O interesse nos CryptoPunks pode ter diminuído, mas o interesse no ether não. Em fevereiro de 2022, o valor de 8.000 ETH era de apenas US$ 23,7 milhões. Hoje, 8.000 ETH valeriam US$ 26,6 milhões.

EtherRock #93

Lançado em 2017, o EtherRock é uma coleção de 100 "Pet Rocks" baseados em uma imagem gratuita de ClipArt. Todas as pedras na série EtherRock têm o mesmo tamanho e formato, mas variam em cor. A maioria das pedras é cinza ou marrom, mas o tipo mais raro de EtherRock é azul.

Em 2 de novembro de 2021, o EtherRock #93 — uma pedra cinza comum — foi vendido por 420 ETH. O que inspirou o comprador a pagar a soma ultraelevada de US$ 1,8 milhão por este JPEG de baixa complexidade? Talvez uma pista do que o influenciou esteja na quantidade paga de Ethereum.

Como as EtherRocks são quase idênticas, as comparações de preços são relativamente fáceis de fazer. Hoje, uma EtherRock é negociada por um preço na faixa de ~200 ETH, entre US$ 750.000 e 800.000, ou US$ 1 milhão a menos do que em 2021.

Bored Ape #8817

É difícil pensar em uma coleção de NFTs que tenha feito mais para divulgar a indústria ao mundo do que o Bored Ape Yacht Club.

Por um breve momento em 2021, os Bored Apes estavam em alta. Eles estavam simplesmente em todos os lugares. Entre os colecionadores estavam estrelas do esporte, músicos e líderes empresariais, como Mark Cuban, do Shark Tank. A atriz vencedora do Oscar Gwyneth Paltrow até tinha um. O DJ e produtor musical Steve Aoki colecionou pelo menos uma dúzia, embora desde então tenha reduzido sua coleção para apenas sete.

Em 26 de outubro de 2021, a Sotheby’s anunciou que vendeu o Bored Ape #8817 por um valor recorde de US$ 3,4 milhões. O grande diferencial era o pelo dourado, um atributo compartilhado por menos de 1% dos Bored Apes.

Outros Bored Apes dourados foram vendidos por valores semelhantes no mesmo período. O Bored Ape #3749, “The Captain”, foi vendido por US$ 2,9 milhões em setembro de 2021, enquanto o Bored Ape #232 foi vendido por US$ 2,9 milhões ou 1.080 ETH. Seu proprietário, Thapliyal, mais tarde vendeu o Ape por 800 ETH — uma perda considerável de 280 ETH, ou US$ 730.000 ao preço atual do ether.

Em 12 de fevereiro, o Bored Ape dourado #1726 foi vendido por apenas 275 ETH ou US$ 665.000. Se essa transação for um indicativo do valor de outros Bored Apes dourados, vários investidores estão enfrentando perdas não realizadas na casa dos milhões de dólares.

A situação piora

Investidores que colocaram dinheiro em projetos de menor destaque provavelmente tiveram um desempenho ainda pior. Em setembro de 2023, um relatório da dappGambl revelou que, das 73.257 coleções de NFTs identificadas, 69.795 delas tinham uma capitalização de mercado do ETH.

A dappGambl concluiu que 95% das pessoas que possuem coleções de NFTs têm um investimento avaliado em zero.

No entanto, colecionadores “rekt” podem argumentar que focar apenas no preço dos NFTs é uma visão simplista. Afinal, a arte é para a alma, não apenas para especulação de preços. E, além da estética, a tecnologia blockchain que sustenta os NFTs também se mostrou sólida.

Você pode tirar os milhões dos colecionadores de NFTs, mas nunca poderá tirar o certificado digital de propriedade deles, imutavelmente registrado no blockchain, provando que o JPEG que você clicou com o botão direito e salvou no seu disco rígido na verdade não pertence a você.

