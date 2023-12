Dia do Engenheiro: entenda a origem da data comemorativa de 11 de dezembro

Nesta segunda-feira, 11, é celebrado o Dia do Engenheiro, data dedicada a homenagear os profissionais que desempenham um papel vital no desenvolvimento e progresso da sociedade. O Dia do Engenheiro é uma oportunidade para reconhecer a contribuição significativa dos engenheiros em diversas áreas, desde a construção civil até a tecnologia avançada.

Os engenheiros desempenham um papel crucial na criação e inovação de infraestruturas, edifícios, sistemas, dispositivos e tecnologias que moldam o nosso cotidiano. Eles são os arquitetos por trás das pontes que conectam cidades, dos arranha-céus que tocam o céu e das redes de comunicação que aproximam as pessoas.

Qual a origem do Dia do Engenheiro?

A escolha do dia 11 de dezembro para o O Dia do Engenheiro, está relacionada à criação das primeiras escolas de Engenharia no país. Em 1933, o Decreto nº 23.569 instituiu o dia 11 de dezembro como o Dia do Engenheiro, em homenagem à fundação da Escola Central, atualmente conhecida como Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A Escola Central foi inaugurada em 11 de dezembro de 1892.

A criação dessa instituição de ensino superior marcou um momento importante na história da engenharia no Brasil, pois representou um avanço significativo na formação de profissionais qualificados na área. Desde então, o dia 11 de dezembro passou a ser reconhecido como o Dia do Engenheiro, uma data para celebrar e homenagear os profissionais que desempenham um papel crucial no desenvolvimento do país.

Frases para celebrar o Dia do Engenheiro