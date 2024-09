Rock in Rio 2024: confira o line-up deste sábado, 21

O sábado, 21 de setembro, será um dia especial no Rock in Rio 2024, com apresentações que celebram vários gêneros musicais. No Palco Mundo, o público poderá curtir a sequência "Para Sempre", com tributos ao trap, MPB, sertanejo e rock, que inclui nomes como Capital Inicial, Chitãozinho e Xororó e Matuê. O Palco Sunset também traz homenagens ao rap, samba e pop com Criolo, Zeca Pagodinho e Gloria Groove.

O festival segue comemorando 40 anos, reunindo mais de 85 marcas e várias ativações interativas para o público. Confira o line-up completo deste sábado.

Line-up do Rock in Rio 2024 – Sábado, 21 de setembro:

Palco Mundo

15h30 - Para Sempre Trap, com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP, Veigh

18h30 - Para Sempre MPB, com Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos

21h10 - Para Sempre Sertanejo, com Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone Mendes

0h10 - Para Sempre Rock, com Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido

Palco Sunset

16h55 - Para Sempre Rap, com Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2, Rael

19h45 - Para Sempre Samba, com Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares

22h35 - Para Sempre Pop, com Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Lulu Santos

Palco Espaço Favela

15h - Para Sempre Favela é Terra Indígena, com Kaê Guajajara convida Totonete e o grupo Dance Maré

17h - Para Sempre Música Clássica, com Nathan Amaral, Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

18h40 - Para Sempre Baile de Favela, com Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris, Tati Quebra Barraco

20h40 - Para Sempre Funk, com Livinho, Mc Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG, MC PH

Palco Global Village

15h - Para Sempre Jazz, com Antônio Adolfo, Joabe Reis, Joantahn Ferr e Leo Gandelman

17h - Para Sempre Soul, com banda Black Rio, Cláudio Zoli, Hyldon

18h40 - Para Sempre Bossa Nova, com Bossacucanova e Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá

20h40 - Para Sempre Futuro Ancestral, com Gang do Eletro e Suraras do Tapajós

Palco Supernova

14h30 - Autoramas

16h - Vanguart

18h - Chico Chico

20h - Jean Tassy