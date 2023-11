NBA, rock e streetstyle: seis recentes colaborações de sneakers

Nos últimos anos, os tênis Adidas conquistaram uma posição de destaque no mundo da moda e do esporte. O que começou como um calçado esportivo tornou-se um ícone de estilo, ganhando cada vez mais espaço nos guarda-roupas dos consumidores.

A marca alemã tem apostado em colaborações com artistas e designers renomados, com nomes como Kanye West e Pharrell Williams.

A Adidas não está sozinha nessa tendência. Outras marcas de sneakers têm buscado colaborações criativas com artistas e estilistas, como o recente lançamento da Skechers com os Rolling Stones, a Converse com a Awake NY e a New Balance e a Stone Island.

Confira seis lançamentos recentes entre marcas de tênis e artistas.

Skechers e Rolling Stones

Semanas após o lançamento de seu 24º álbum de estúdio, os Rolling Stones também assinam os novos tênis da Skechers. A marca acaba de lançar os Skechers Street x The Rolling Stones.

"Adoramos fazer parcerias com marcas que oferecem ótimos produtos e dar aos nossos fãs algo novo que eles possam desfrutar”, disseram os Rolling Stones.

São dois modelos da edição limitada com o logo Lick, a imortal boca com a língua para fora, símbolo do grupo. A versão UNO, na cor branca, criando um contraste cheio de personalidade com o vermelho vivo presente no Lick. Os tênis em estilo jogger trazem detalhes perfurados e bolhas de ar visíveis em sua plataforma. A partir de R$ 749,99.

Já o urbano Classic Cup une couro e material sintético com a “boca Rolling Stones” estampada em sua textura furadinha. A partir de R$ 629,99.

A parceria com os Stones se soma a outras colaborações da Skechers como Ringo Starr, Christina Aguilera, Snoop Dogg, Doja Cat e Ava Max.

Converse X Awake NY

A Converse e a Awake NY retomaram uma parceria de longa data e lançaram em outubro o primeiro dois modelos One Star Pro que fundem a estética nova-iorquina da Awake NY com a tradição do skate da Converse.

A linha de estreia Converse x Awake NY celebra o cenário do skate e da música alternativa que floresceu também lá nessa época, coincidindo com o período de reintrodução da Converse no mercado por meio do One Star. A silhueta foi rapidamente adotada e incorporada pelas comunidades alternativas de esporte, que desfrutaram da popularização de roupas e tênis resgatados dos anos 70.

Os modelos têm duas opções de cores: preto ou azul. O logotipo da Awake NY é bordado na lateral da parte superior em camurça vintage, completando o visual, assim como a placa compartilhada pelas marcas na traseira do calçado. Os talentos que protagonizam a campanha são a artista de R&B Yaya Bey e o saxofonista Immanuel Wilkins.

One Star Pro, uma versão moderna do One Star, foi projetado especialmente para skatistas, proporcionando grande conforto na O prancha com amortecimento de impacto, graças à sola de borracha de tração CONS e à palmilha moldada CX, uma tecnologia exclusiva Converse. A silhueta minimalista e de cano baixo proporciona flexibilidade, enquanto o cabedal com forro de borracha amplia a durabilidade. A partir de R$ 599,90.

Adidas Humanrace Samba by Pharrell

Novo diretor criativo da Louis Vuitton, Pharrell Williams assina dois novos tons do Humanrace Samba by Pharrell: branco e rosa e cinza e verde. O modelo é feito em couro ECCO originário da Holanda, costura em zigue-zague que contrasta com as Três Listras e a biqueira monocromática em suede, complementando a estrutura do cabedal. A partir de R$ 899,99.

"O mais novo Samba da Humanrace foi concebido através da nossa vontade de projetar produtos que são autênticos e falam com um estilo de vida próprio, mas com o cuidado em muitos detalhes. Tudo isso é feito em sintonia com a história do adidas Samba, apresentando um produto lifestyle, para o presente e para o futuro", diz Edward Robinson, Diretor de Criação Humanrace.

Adidas e KoRn

No final de outubro, a adidas Originals e a banda KoRn apresentaram uma coleção e colaboração inédita. Há 30 anos, quando a banda de metal alternativo KoRn, da Califórnia, entrou em cena, o grupo abriu caminhos para uma nova geração de fãs, usando os agasalhos clássicos das Três Listras. Desde então, a banda e o Trefoil mantiveram uma conexão ao longo dos anos e que foi imortalizada pela música da banda de 1996, A.D.I.D.A.S.

A primeira coleção entre a banda e a Adidas é baseada no álbum de 1996, Life Is Peachy. A coleção inclui duas camisetas estampadas, um moletom com capuz das Três Listras e logo da banda na frente, e duas versões emblemáticas do agasalho adidas Originals, uma em preto com detalhes brancos e outra com paetês roxos.

Já coleção de calçados inclui uma versão personalizada da silhueta volumosa do Campus 00s e uma atualização ousada do tênis Supermodified. Os dois sneakers incluem palmilhas estampadas, segundo par de cadarço, logos KoRn, um chaveiro com palheta de violão e uma caixa com os logos das marcas parceiras.

Adidas Rivalry

A adidas Originals reapresenta a silhueta Rivalry. Diferente de outros clássicos da marca, o Rivalry tem distinção das cores em todo o corpo do calçado, realce no design de aletas e nos frisos, blocos de cores no solado e versatilidade para usar tanto no basquete quanto nas ruas.

Usado nas quadras pelos astros da NBA, o Rivalry foi introduzido com o verdadeiro tênis de basquete do auge dos anos 80.

O Rivalry apresenta três versões: a mais clássica em um formato de cano baixo misturando o moderno e retrô, o Rivalry Low; o modelo mais purista e Originals com o Rivalry 86 Low; e o Rivalry HI, que foi sucesso instantâneo nas quadras em 1986 com cano médio que acompanha ritmo e estilo. A partir de R$ 599,99.

New Balance X Stone Island

A New Balance e a Stone Island se reuniram novamente para sua mais recente collab inovadora, o sneaker Stone Island & New Balance Tokyo Design Studio FuelCell C_1. As marcas exploraram neste trabalho o conceito de como o ser humano estabelece a conexão entre materiais não naturais e o algodão, em uma silhueta revolucionária.

Os elementos de design que se destacam, incluindo o solado que se estende além do calcanhar do tênis, não são apenas um toque estético, mas também adicionam peso para contrabalançar a propulsão dos dedos dos pés e a sensação de retorno de energia da tecnologia FuelCell. A colorway do FuelCell C_1 utiliza uma paleta de cores e padrão gráfico inspirados na camuflagem Stone Island do arquivo Autumn Winter ‘990. A partir de R$ 1.999,99.