Elon Musk se encontra com Fábio Faria para falar de internet na Amazônia

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, deve se encontrar nesta terça, dia 16, com o ministro Fábio Faria, das comunicações, no Texas, onde mora. Faria teve uma reunião nesta segunda, dia 15, na SpaceX, que vem desenvolvendo uma parceria com a Nasa para missões espaciais, para tratar sobre o programa Wi-Fi Brasil, de levar a internet para as escolas rurais brasileiras, comunidades indígenas e locais remotos. Outro objetivo é utilizar a tecnologia de satélites desenvolvida pela SpaceX para monitorar a Amazônia.

"A empresa tem hoje 4.500 satélites em baixa órbita e queremos fazer uma parceria para conectar as escolas rurais e ajudar a preservar a Amazônia", disse Faria.

Na SpaceX, a reunião foi com Gwynne Shotwell, presidente na companhia. Faria embarcou no final do dia para o Texas, onde deve se encontrar com Elon Musk para fechar a parceria.

Anteriormente, Faria já havia citado o posssível interesse de Musk em investir na infraestrutura de telecomunicações no Brasil. O bilionário não participou do leilão do 5G, realizado no dia 5 deste mês, mas tem se mostrado disposto a conversar sobre investimentos no país para conectar escolas rurais, comunidades indígenas e a Amazônia.

O leilão do 5G movimentou 47,2 bilhões de reais e gerou 7,4 bilhões de reais em outorga, com um ágio de 5 bilhões de reais -- 15 empresas disputaram os lotes do quinta geração de telefonia móvel e de frequências do 4G.