A jornada do eBay: de leilão de canetas quebradas a alvo de US$ 56 bilhões

Em 1995, um comprador fez um lance online para adquirir uma caneta laser quebrada por US$ 14,83. O vendedor era Pierre Omidyar, um programador franco-iraniano que havia montado um site de leilões como experimento pessoal.

Surpreso com a venda, ele entrou em contato com o comprador para confirmar que o produto estava com defeito. A resposta foi a de que o cliente colecionava justamente canetas a laser com defeito.

Omidyar ficou intrigado. Se havia alguém disposto a pagar por um produto que não funcionava, o que mais as pessoas estariam dispostas a comprar (e vender) pela internet?

Aquela pergunta mudou tudo para o programador. A plataforma, lançada como AuctionWeb num domínio pessoal, tornou-se o primeiro grande marketplace direto entre pessoas (P2P) da internet.

Não havia estoque, não havia armazém, não havia logística, mas havia a ideia de que estranhos podiam confiar uns nos outros o suficiente para trocar dinheiro por objetos que nunca haviam tocado.

Por alguns anos, funcionou melhor do que qualquer um esperava. O eBay disputou espaço de igual para igual com a Amazon e até mesmo venceu a briga por um tempo. Há três décadas, era o eBay, não a Amazon, que definia o que significava comprar e vender pela internet.

A Amazon vendia livros, enquanto o eBay vendia tudo, para todo mundo, a qualquer preço que o mercado decidisse.

Décadas depois, a Amazon ultrapassa US$ 2 trilhões em valor de mercado, enquanto o eBay vale cerca de US$ 20 bilhões — equivalente a 1% da rival.

A distância entre as duas não é financeira, mas ajuda a contar a própria evolução do e-commerce: quando a logística ganhou do leilão e a conveniência passou à frente da descoberta.

E é também a explicação para o que o eBay precisou se tornar para sobreviver.

A corrida que o eBay perdeu

A Amazon investiu pesadamente em centros de distribuição e logística, criando uma infraestrutura vasta e eficiente, enquanto o eBay apostou em inventário único e diferenciação pela economia circular. Em 2010, a Amazon já havia ultrapassado o eBay como maior plataforma de e-commerce e gerava três vezes mais receita. Quando ficou claro que não poderia competir em velocidade de entrega ou escala logística, a empresa foi obrigada a encontrar outro caminho. O eBay era o Golias original do e-commerce. Com um posicionamento competitivo mal calibrado, a empresa continuamente falhou em reconhecer a importância de reorientar seu negócio principal. Apesar das evidências de que o modelo de leilão limitava o crescimento, muitos executivos acreditavam que a marca estava atrelada à emoção dos leilões. Ele previu a crise de 2008 — e agora 'se livrou' da GameStop A queda foi longa e documentada. O eBay, que chegou a deter mais de 10% do e-commerce americano, viu sua fatia cair para menos de 5% do mercado dos Estados Unidos. O volume bruto de mercadorias — o principal indicador da plataforma — atingiu o pico de US$ 100 bilhões em 2020, impulsionado pela alta do e-commerce na pandemia, e depois caiu consecutivamente para US$ 87,4 bilhões em 2021, US$ 73,9 bilhões em 2022 e US$ 73,2 bilhões em 2023, abaixo do que a empresa registrava em 2013. A virada veio de forma gradual e deliberada. Em vez de tentar ser uma Amazon menor, o eBay decidiu ser um destino para quem buscava o que não existia em prateleiras, como antiguidades, tênis raros, relógios de luxo, cards colecionáveis, bolsas de grife. A transformação do eBay de marketplace horizontal para ecossistema de entusiastas começou a entregar resultados mensuráveis, com crescimento acima de 15% nas categorias focadas. O momento é favorável, uma vez que o mercado global de leilões online deve crescer a um ritmo de 14% ao ano entre 2024 e 2029, segundo a Technavio, impulsionado pela migração de compradores das casas de leilão tradicionais para plataformas digitais. O segmento de colecionáveis lidera essa expansão. E é exatamente onde o eBay apostou suas fichas.

Valor de mercado · Maio de 2026 Quem vale quanto no e-commerce global Em bilhões de dólares americanos · Escala logarítmica 10.000 1.000 100 10 1 US$ 2,93 tri Amazon US$ 93,8 bi Mercado

Livre US$ 52,8 bi Shopee US$ 48,5 bi eBay Escala logarítmica. Em valores reais, a Amazon vale 60× mais que o eBay e 31× mais que o MercadoLivre. 60× Amazon vale mais que o eBay em valor de mercado US$ 56 bi Oferta da GameStop para adquirir o eBay +20% Alta das ações do eBay em 2026 antes da oferta Fontes: stockanalysis.com (Amazon, eBay); companiesmarketcap.com (MercadoLibre, Shopee/Sea Limited); investing.com. Valores em dólares americanos referentes a 4–5 de maio de 2026. O valor do eBay inclui alta de ~6% após anúncio da oferta da GameStop. Cotações sujeitas a variação.

A reinvenção que funcionou

A empresa anunciou o eBay Vault, uma instalação segura de 31 mil pés quadrados para armazenamento e marketplace digital de cards e colecionáveis, com planos de expansão para produtos de luxo. Em poucos anos, o eBay espera que o Vault detenha até US$ 3 bilhões em ativos — tornando-o um dos maiores depósitos de ativos não governamentais do mundo.

O programa de autenticação foi central nessa estratégia. A empresa passou a oferecer autenticação em quatro categorias principais: tênis, relógios, bolsas e cards de colecionadores.

Para um marketplace que historicamente sofreu com falsificações, isso representou uma mudança estrutural de posicionamento.

Os números começaram a refletir a estratégia. Em 2025, o eBay registrou receita de US$ 3,0 bilhões no quarto trimestre, alta de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, e volume bruto de mercadorias de US$ 21,2 bilhões, crescimento de 10%.

eBay: empresa cresceu com aposta em leilão (Imagem gerada por IA)

O CEO Jamie Iannone afirmou que 2025 foi "um ano marco" para a empresa, reflexo da força de sua estratégia e da execução disciplinada por trás dela.

As ações responderam. Segundo a Reuters, os papéis acumulavam alta de cerca de 20% no ano antes da oferta da GameStop aparecer — impulsionados pelo resultado trimestral forte divulgado na semana passada.

O alvo inesperado

Na segunda-feira, 4, a GameStop formalizou uma oferta de US$ 125 por ação para comprar o eBay — totalizando US$ 56 bilhões.

O eBay disse estar revisando a proposta, avaliando inclusive a capacidade da GameStop de entregar uma oferta "vinculante e acionável", segundo a Reuters.

As ações do eBay subiram cerca de 6% — bem abaixo do preço oferecido. O mercado não acredita que a GameStop tem condições de fechar o negócio.

Linha do tempo eBay: de experimento pessoal

a alvo de US$ 56 bilhões 1995 — 2026 1995 Fundação como AuctionWeb Pierre Omidyar lança a plataforma como experimento pessoal. O primeiro item vendido é um laser pointer quebrado por US$ 14,83. 1997 Rebatizada como eBay A plataforma adota o nome definitivo e começa a crescer rapidamente como o maior marketplace peer-to-peer da internet. 1998 IPO na bolsa americana Abertura de capital bem-sucedida. O eBay se consolida como um dos nomes centrais do boom das pontocom. 2002 Aquisição do PayPal por US$ 1,5 bilhão Integração de pagamentos ao marketplace. O movimento reduz o atrito nas transações e aumenta a confiança entre compradores e vendedores. 2010 Amazon ultrapassa o eBay A Amazon toma o título de maior plataforma de e-commerce e já gera três vezes mais receita que o eBay, segundo Business of Apps. 2015 Spin-off do PayPal O eBay separa o PayPal em empresa independente, respondendo à pressão do investidor ativista Carl Icahn. Passa a operar como marketplace puro. 2020 GMV atinge pico de US$ 100 bilhões A pandemia impulsiona o e-commerce globalmente. O eBay lança o programa Authenticity Guarantee para relógios e tênis, sinalizando o novo foco em colecionáveis. 2022 GMV cai para US$ 73,9 bi — abaixo de 2013 Queda acumulada desde o pico pandêmico. O eBay lança o eBay Vault, instalação segura para colecionáveis com capacidade prevista de US$ 3 bilhões em ativos. 2025 Reinvenção entrega resultados Receita de US$ 3,0 bilhões no Q4, alta de 15% no ano. GMV cresce 10% no trimestre. CEO Jamie Iannone define 2025 como "ano marco" da empresa, segundo relatório da SEC. Mai 2026 GameStop oferece US$ 56 bilhões pelo eBay A empresa de games, avaliada em US$ 10,7 bilhões, faz uma oferta de US$ 125 por ação. O mercado não acredita: ações do eBay sobem apenas 6%, bem abaixo do preço oferecido. Fontes: SEC/eBay investor relations; Business of Apps; Marketplace Pulse; stockanalysis.com; Reuters. Dados verificados em maio de 2026.

Mas analistas apontam que mesmo uma oferta fracassada pode ter efeito duradouro: o eBay, agora publicamente em jogo, pode atrair outros pretendentes.

A empresa que começou vendendo um laser pointer quebrado por menos de US$ 15 chegou a 2026 valendo bilhões — reinventada, lucrativa e, de repente, cobiçada.