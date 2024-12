China possui maior número de projetos de patrimônio cultural intangível do mundo

A China reafirmou sua posição como o país com o maior número de projetos de patrimônio cultural intangível reconhecidos pela UNESCO no mundo. Atualmente, o país conta com 44 patrimônios culturais intangíveis na lista global, dos quais 39 estão na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade, quatro na Lista do Patrimônio Cultural Intangível em Perigo, e um na Lista de Boas Práticas de Salvaguarda.

O festival da primavera na lista da UNESCO

A celebração tradicional chinesa do Ano Novo Lunar, conhecida como “Festa da Primavera”, foi oficialmente incluída na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade. O reconhecimento ocorreu durante a 19ª sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Intangível da UNESCO, realizada no Paraguai.

O Festival da Primavera é um dos patrimônios culturais intangíveis mais celebrados globalmente. Segundo a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Intangível da UNESCO, o “patrimônio cultural intangível” abrange práticas sociais, expressões culturais, conhecimentos, habilidades e objetos que comunidades e grupos consideram parte essencial de sua identidade cultural.

Expansão global do festival da primavera

Na China, o Festival da Primavera, celebração tradicional do Ano Novo Lunar, foi reconhecido em 2006 como parte da primeira lista de projetos representativos do patrimônio cultural intangível nacional, publicada pelo Conselho de Estado. A crescente disseminação da cultura chinesa no exterior tem ampliado a influência global do Festival, que hoje é celebrado em diversas formas por cerca de um quinto da população mundial.

Atualmente, quase 20 países ao redor do mundo designaram o Ano Novo Lunar como feriado nacional. Em um marco recente, a 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o Ano Novo Lunar como feriado oficial da ONU, reforçando sua relevância como um evento cultural de importância global. O reconhecimento do festival como patrimônio cultural intangível é visto como um passo importante para destacar os valores universais de paz e harmonia e o impacto do patrimônio cultural na sustentabilidade global.

A riqueza cultural da China

De acordo com o relatório de novembro de 2024 do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, a China possui cerca de 870.000 itens de patrimônio cultural intangível. Desses, mais de 100.000 projetos representativos estão distribuídos em níveis nacional, provincial, municipal e distrital, incluindo 1.557 projetos reconhecidos nacionalmente, com 3.610 subprojetos. Além disso, o país identificou mais de 90.000 herdeiros representativos, sendo 3.068 reconhecidos em nível nacional.

A infraestrutura de proteção também é robusta, com 2.406 instituições dedicadas ao patrimônio cultural intangível em todo o país. O Ministério da Cultura e do Turismo estabeleceu o Centro Nacional de Proteção do Patrimônio Cultural Intangível, enquanto as 31 províncias, regiões autônomas e municípios diretamente subordinados ao governo central contam com centros provinciais de proteção.