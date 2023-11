CCXP 2023: Roku vai 'casar' fãs geeks no evento; saiba como vai funcionar

Que a CCXP é o lugar para os fãs engajados da cultura pop, todo mundo sabe. Mas nesse ano, ela também será altar para casais apaixonados e fanáticos. Isso porque a Roku, plataforma de streaming para TV, vai ser palco de casamentos nerds, com certidão ao final da cerimônia.

No estande da marca, próximo ao Artist's Valley, os pombinhos vão poder se casar como manda o figurino: com direito a trajes temáticos, certidão de casamento, foto impressa e até lembrancinhas. É o ambiente ideal dos geeks para começar a vida a dois, e ter uma recordação do momento.

Mas é de verdade, mesmo?

É claro que as ativações da CCXP envolvem muitas fotos e memórias, e a proposta da Roku é justamente a recordação: o casamento não tem valor legal, tampouco a certidão oferecida, mas será uma oportunidade de celebrar o amor humano e também pela cultura pop.

Para completar a brincadeira, o cerimonialista será outro fã aficionado: Thiego Novais, dono do canal “Observatório Harry Potter”.

Quem vai se casar na CCXP 2023?

A primeira pessoa a dizer "sim" será Lucas Monteiro, do canal "Luke, Minha Vida é uma Série". Com o apoio da HBO Max, o tema do casamento será Harry Potter e contará com diversas referências da série de filmes.

A possibilidade de se casar na CCXP estará aberta ao público também. Aqueles que também tiverem vontade de juntar as escovas de dentes poderão fazer suas inscrições por meio das redes sociais da Roku. Depois, basta comparecer na cidade do streaming no dia e horário combinado.