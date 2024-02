Carnaval 2024 em SP: blocos de rua hoje, segunda-feira, 12 de fevereiro

As ruas de São Paulo receberão nesta segunda-feira, 12, mais de 40 blocos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os os foliões do Jegue Elétrico, Vou de Táxi e Bloco Bastardo, que devem reuniões milhares de pessoas.

A maior parte dos blocos parte do Centro de São Paulo e da Zona Oeste. Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do São Paulo que vão desfilar nesta segunda-feira, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de SP hoje, segunda-feira, 12

Centro

Charanga do França | Horário: 09h | Local: R. Imaculada Conceição 134

Bloco Esfarrapado | Horário: 10h | Local: R.Treze de Maio 518

Bloco Afro Pioneiros do Samba Reggae | Horário: 10h | Local: Av. Ipiranga 719

Forrozin com Mariana Aydar | Horário: 11h | Local: Av. Ipiranga 770

Sento Mesmo | Horário: 12h | Local: Praça Olavo Bilac

Reino Encantado Fadas e Bruxas | Horário: 12h | Local: Largo Santa Cecília entre R. Frederico Abranches e R. das Palmeiras



Bixa Pare | Horário: 12h | Local: R. Senador Paulo Egidio 72

Unidos do Swing | Horário: 13h | Local: R. Senador Paulo Egidio 72

Qué Que deu? | Horário: 13h | Local: Alameda Cleveland, 601

Jegue Elétrico | Horário: 13h | Local: Praça da República

Siriricando | Horário: 14h | Local: R. Santa Isabel 27

Vila Mariana

Vou de Táxi | Horário: 11h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Pinga Ni Mim | Horário: 13h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Filhos de Gil | Horário: 11h | Local: Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi

Vila Olímpia

Vai Biduh | Horário: 11h | Local: Av. Faria Lima, 4150 ao 4500



Bloco do Dré e Convidados| Horário: 14h | Local: Av. Faria Lima, 4150 até 4500

Freguesia do Ó

Bloco Jah É | Horário: 10h | Local: Casa de Cultura da Freguesia do Ó

Descaxota | Horário: 11h | Local: R. Puxinana

Pinheiros

Me Lembra Que Eu Vou | Horário: 09h | Local: R. Henrique Schaumann, 567 até 125

Não Serve Mestre | Horário: 13h | Local: R. Henrique Schaumann, 567 até 125

Bloco Bastardo | Horário: 09h | Local: R. João Moura 727

Lapa

Viva Praça! | Horário: 10h | Local: R. Eugênio Pinto Moreira, 4

Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Eu Não Morro | Horário: 12h | Local: Praça Jesuíno Bandeira, 39

NaMiuda | Horário: 14h | Local: R. Apinajés

Consolação

Batidão Jamaica | Horário: 13h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires

Bloco Eu Sou do Axé | Horário: 14h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires

Butantã

Bloco Saad | Horário: 12h | Local: Av. Jorge João Saad, 377

Unidos do Jardim Colombo | Horário: 13h | Local: R. das Goiabeiras

Vai Dá Boa! | Horário: 14h | Local: R. José Alvarez Maciel (entorno da Praça Elis Regina)

Bloco do Bartantã | Horário: 14h | Local: R. Santanesia

Perdizes

Barracão Folia | Horário: 12h | Local: R. Diana

Mooca

Fanfarrões Camaleon | Horário: 13h | Local: R. Coelho Lisboa entre R. Emilio Malet e R. Cantagalo

Amigos da Rua Bresser | Horário: 13h | Local: R. Bresser (entre R. dos Trilhos e R. Taquari)

Vila Madalena

Folia de Mestre no O Pasquim Bar e Prosa | Horário: 12h | Local: R. Aspicuelta, 524

Outros bairros