2° dia de desfile das escolas de samba do Rio é nesta segunda, 12; onde assistir ao vivo e horários

Continuam nesta segunda-feira, 12, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Marquês da Sapucaí, na zona central da capital. Seis escolas vão passar pelos 700 metros da ‘passarela do samba’.

Ao todo, 12 escolas de samba, divididas em duas noites de apresentação, disputam o título do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Ontem, domingo, outras seis escolas passaram pela Sapucaí. A apuração para definir a campeã de 2024 acontece na quarta-feira, 14.

Horário das Escolas de Samba do Rio nesta segunda-feira, 12; veja ordem do desfile e Samba enredo

Mocidade: 22:00 horas

22:00 horas Portela : entre 23:00 e 23:10 horas

: entre 23:00 e 23:10 horas Vila Isabel: entre 00:00 e 00:20 horas

entre 00:00 e 00:20 horas Mangueira: entre 01:00 e 1:30 horas

entre 01:00 e 1:30 horas Paraíso do Tuiuti: entre 02:00 e 02:40 horas

entre 02:00 e 02:40 horas Viradouro: entre 03:00 e 03:50 horas