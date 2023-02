Carnaval 2023 no Rio: blocos de rua hoje; sexta-feira, 17 de fevereiro

Começa oficialmente nesta sexta-feira, 17, o Carnaval 2023 no Rio de Janeiro. Em cerimônia com o prefeito Eduardo Paes, a chave da cidade será entregue ao Rei Momo, simbolizando que até a próxima quarta-feira de cinzas o Rio viverá na folia.

Cerca de 21 blocos foram autorizados a desfilar pela cidade hoje. Entre os destaques está o Carmelitas, um dos mais tradicionais do Rio, que volta as ruas após "quatro anos de trevas e da pandemia”, como define o fundador e presidente do grupo, Alvanisio Damasceno. “A ideia é essa: carnaval de renascimento, de reconstrução”, concluiu.

Outros blocos tradicionais que saem nesta sexta-feira são a Banda da Rua do Mercado e os Embaixadores da Folia. N último final de semana, o Rio foi tomado por diversas blocos pré-Carnaval.

Veja a lista com os 21 blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar nesta sexta-feira, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval do Rio hoje, sexta-feira, 17