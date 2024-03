'Anatomia de uma Queda' e 'A Zona de Interesse' chegam ao streaming neste mês; veja onde assistir

Boa parte dos filmes indicados ao Oscar 2024, que aconteceu no último domingo, 10, está chegando aos streamings. "Barbie", "Oppenheimer" e "Ficção Americana", por exemplo, já estão nas plataformas. Agora chegou a vez de "Anatomia de uma Queda", vencedor na categoria de melhor roteiro original, a e "A Zona de Interesse", que levou estatuetas em melhor mixagem de som e melhor filme internacional.

"Anatomia de uma Queda", da francesa Justine Triet, concorreu em cinco categorias do Oscar — incluindo a de melhor filme, melhor atriz e melhor direção. Além da estatueta da Academia, o longa também levou a Palma de Ouro na última edição do Festival de Cannes.

O filme conta a história de um julgamento após uma morte misteriosa. Quando Samuel (Samuel Theis), marido de Sandra (Sandra Hüller) e pai de Daniel (Milo Machado Graner), de 11 anos, é encontrado morto na neve, próximo a uma janela no segundo andar da casa, cria-se uma dúvida sobre a causa da morte. Foi suicídio, acidente ou assassinato? O julgamento corre e aponta Sandra como principal suspeita.

Já "A Zona de Interesse" também concorria em cinco categorias, incluindo melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor filme. O longa levou duas estatuetas da Academia e também foi vencedor do Grand Prix de Cannes em 2023.

Dirigido por Jonathan Glazer, a produção transporta os espectadores para os sombrios recantos da Segunda Guerra Mundial, explorando os horrores do Holocausto. Baseado no livro homônimo de Martin Amis, o filme busca retratar a complexidade moral e as relações humanas em meio ao genocídio.

Os dois longas estão em cartaz nos cinemas, mas chegam ao streaming ainda neste mês.

Onde assistir 'Anatomia de uma Queda' no streaming?

O filme chega ao catálogo da Prime Vídeo no dia 21 de março, fora da loja por aluguel e sem custo adicional.

Onde assistir 'A Zona de Interesse' no streaming?

O filme chega ao catálogo da Prime Vídeo no dia 31 de março, fora da loja por aluguel e sem custo adicional.