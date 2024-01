Cantor sertanejo João Carreiro morre aos 41 anos

O cantor sertanejo João Carreiro morreu nesta quarta-feira, 3, aos 41 anos, durante procedimento cirúrgico de válvula cardíaca, em um hospital de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Carreiro ficou nacionalmente conhecido quando fez dupla com Capataz. O antigo parceiro musical publicou uma nota nas redes sociais: “Recebi esta notícia triste ao lado da minha filha, hoje com 21 anos. Lembro quando começamos (ela na barriga da mãe), chorou ao meu lado. Ninguém, além de nós, sabe o que vivemos. Deus sabe o meu coração. Vá em paz, João, Deus conforte sua família e te receba de braços abertos”.

A informação da morte foi divulgada no perfil oficial do artista, no Instagram. A viúva de Carreiro, Francine Caroline, escreveu: “minha vida me deixou”.

Antes disso, ela havia publicado vídeo informando que ele estava no centro cirúrgico e agradecendo as orações. Ela também havia publicado um texto comemorando, durante a cirurgia, que a nova válvula tinha sido implantada e o coração dele já estava funcionando sozinho.

O cantor sertanejo João Carreiro morreu após as complicações de uma cirurgia de coração. Antes de passar pela operação, ele publicou um vídeo, onde diz que a roupa do hospital não combina com ele. pic.twitter.com/RBwvBl7Vhs — Metrópoles (@Metropoles) January 4, 2024

O corpo está sendo velado na Câmara Municipal de Campo Grande, até as 9h, depois segue para Cuiabá.

Quem foi João Carreiro?

João Carreiro nasceu em Cuiabá, em 24 de novembro de 1982, e tornou-se nacionalmente conhecido durante o período em que fez dupla com o cantor Capataz.

Entre os sucessos da dupla está a música "Bruto, rústico e sistemático", que fez parte da trilha sonora da novela Paraíso, da TV Globo, em 2009.

Desde 2014, João estava em uma carreira solo, após a separação da dupla.

(Com Agência Brasil)