Caixa investe R$ 5 milhões em iniciativa para formação em games

A DiversiGames, uma iniciativa voltada para a inclusão digital, firmou um acordo com a Caixa para expandir seu alcance e impactar mais crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. A parceria, anunciada nesta sexta-feira, 4, prevê um investimento de R$ 4,9 milhões, provenientes do Fundo Socioambiental Caixa (FSA).

O acordo foi formalizado em uma cerimônia no Rio de Janeiro, com a presença de Paulo Rodrigo de Lemos Lopes, Vice-Presidente de Sustentabilidade e Cidadania Digital do banco.

O projeto, que já beneficia moradores de favelas e comunidades marginalizadas, está ampliando suas atividades para outras regiões do Brasil, com foco no letramento digital, formação em games e inclusão social.

A DiversiGames oferece um espaço para formação em cultura gamer, tecnologia e inovação, com objetivo de democratizar o acesso a essas áreas. Seu foco está em crianças e jovens de famílias de baixa renda, incluindo pessoas com deficiência, negros e membros da comunidade LGBTQIAPN+.

Com a parceria, o DiversiGames pretende ampliar seu alcance. A previsão é de que 150 novos alunos sejam atendidos em São Paulo, além de mil novos estudantes por ano com a implementação da plataforma de Ensino a Distância (EAD).

De acordo com Mariana Uchôa, presidente do Instituto DiversiGames, a parceria com a Caixa é um marco na trajetória do projeto.

“Os games têm um papel transformador na vida de milhares de jovens brasileiros. Queremos que eles aprendam, criem e explorem novas possibilidades”, afirmou Uchôa, destacando o impacto de uma cultura digital inclusiva e acessível.

Papel dos games na inclusão digital no Brasil

A pesquisa Game Brasil 2024 revela que 76,5% dos brasileiros jogam videogames, com uma maior adesão entre os mais jovens.

Isso evidencia a importância de integrar os games como ferramentas educacionais e profissionais, especialmente para jovens que, até então, estavam afastados desse ecossistema.

O investimento da Caixa permitirá a criação de novas unidades do DiversiGames e a expansão das ações em diversas regiões do país.

As principais frentes do projeto incluem um novo polo em São Paulo, uma plataforma de cursos online, além de iniciativas de educação financeira e ambiental, estúdios de desenvolvimento de jogos e laboratórios de criação de conteúdo.

Atualmente, o projeto conta com dois centros de formação no Rio de Janeiro, localizados no Bairro de Benfica e em Niterói. Juntas, essas unidades atendem cerca de 120 crianças, oferecendo oficinas gratuitas de letramento digital e desenvolvimento de jogos. Os cursos são adaptados para pessoas com deficiência, com uma metodologia inclusiva.