Maior campeonato de CS do Brasil prova que segmento dos games merece atenção

Em 2025, a previsão é que o mercado gamer alcance R$ 16, 9 bilhões (US$ 3,5 bilhões), segundo um levantamento realizado pela empresa de estatísticas da indústria de jogos Newzoo.

O Rio de Janeiro recebeu neste mês de outubro o maior campeonato de CS do Brasil, que constitui uma etapa do principal circuito do jogo no mundo, o Intel Extreme Masters (IEM). A Arena Olímpica da Barra recebeu 16 equipes profissionais de Counter-Strike 2, que disputaram um prêmio de R$ 1,4 milhões (US$ 250 mil)..

A arena estava lotada com quase 20 mil torcedores, sobretudo jovens, vibrando fanaticamente a cada acerto de seu time preferido no jogo. Para quem não está inserido no universo dos games, a grandiosidade do IEM Rio surpreende. É como entrar em um estádio de futebol em uma partida de um clássico, com arquibancada cheia.

O campeonato contou com torcida organizada, camarotes e excelente estrutura de transmissão, que incluía telões, luzes e narração das partidas. O torneio aconteceu pelo terceiro ano consecutivo no Brasil e teve ingressos esgotados.

Ainda de acordo com a Newzoo, o Brasil tem a terceira maior audiência mundial de eSports, o que faz com que grandes empresas mirem investimentos no setor e alcancem retornos significativos com isso, como é o caso da Acer, que possui uma linha inteira voltada para o público gamer, a Predator.

“É o segmento com maior ticket médio e maior margem de lucro para a empresa no país”, diz Caroline Raimundo, diretora de marketing latam da Acer, que está entre as principais fabricantes de computadores pessoais do mundo.

O jogo Counter Strike existe há 25 anos e já teve diversas versões lançadas, conectando diferentes gerações de fãs. De acordo com a plataforma Steam, o jogo possui picos diários de até 1,4 milhão de jogadores simultâneos.

As equipes que participaram do evento trouxeram um nível alto de habilidade e estratégia, reunindo jogadores e torcedores de todos os continentes do mundo. Para os brasileiros, a expectativa em torno da Fúria - time que representou o Brasil no campeonato -, elevou ainda mais a emoção do evento.

Gabriel Toledo 'Fallen', do time Fúria, é um dos principais jogadores de CS2 do Brasil (Divulgação/ IEM Rio)

“Voltar ao Brasil para mais uma edição do IEM Rio é uma experiência incrível. A energia aqui é inigualável, e ver uma comunidade tão engajada e vibrante de fãs de e-Sports nos traz muita alegria. Além disso, também assistimos a um grande nível de envolvimento dos nossos parceiros e marcas, adicionando ainda mais valor ao evento”, observa Marc Winther Kristensen, diretor da ESL, empresa realizadora do campeonato de Counter-Strike.

Também estiveram presentes no IEM Rio 2024 marcas como Intel, Logitech, 1xBet, Monster Energy, DHL, Qiddiya, U.S AIR Force e White Market.

Evento imersivo

Ativação promovida pela Acer Predator em parceria com a Gamers Club (Helena Kristiansson/ESL)

As marcas trouxeram ativações para o evento e contaram com a ajuda de especialistas no segmento, como a Gamers Club, principal plataforma focada na comunidade gamer da América Latina, que proporcionou ao público diversas atividades em parceria com a Acer.

Recentemente criou a Gamers Club criou um hub de soluções para marcas, agências e game publishers, a Gamers Club Gaming Services. A plataforma foi pioneira ao oferecer aos jogadores brasileiros uma experiência integrada e um alto nível de engajamento e senso de comunidade.

Como uma solução ponta a ponta para os jogadores de eSports, a Gamers Club também atende aos principais stakeholders do setor, incluindo marcas que desejam alcançar e apoiar a comunidade gamer.

As atividades no IEM Rio iam desde a criação de um personagem do jogo com o seu rosto, por meio de IA, até brincadeiras dinâmicas na temática do CS2, além de apresentar a linha de produtos da Acer Predator, que inclui laptops, acessórios e vestuário.

“Buscamos construir ativações genuínas que despertam interesse e geram resultado para cada vez mais atrair essa audiência tão engajada. Trata-se de mergulhar na cultura gamer, queremos trazer o jogo para mais perto das pessoas por meio de experiências”, expõe Guilherme Barbosa, diretor de parcerias da Gamers Club.

Todas as atividades no espaço Acer Predator geraram brindes e prêmios, como pins, squeezes, mochila, pins, cards e bonés. “A presença da Predator como patrocinadora do evento teve um impacto extremamente positivo e deixa um legado para futuros projetos”, afirma Caroline Raimundo.

A primeira edição da Olimpíada de eSports deve ser realizada na Arábia Saudita, em 2025, segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI). Um evento deste porte deve deixar o mercado gamer em mais evidência ainda.