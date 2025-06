Tem dívida na Caixa? Banco lança campanha de renegociação de dívidas

A Caixa lançou nesta terça-feira, 24, a companha de renegociação de dívidas. A iniciativa, denominada de Tudo em Dia Caixa, está disponível para pessoas físicas e jurídica.

Cerca de 5,8 milhões de clientes, sendo 5,3 milhões de pessoas físicas e 476 mil pessoas jurídicas, podem regularizar suas finanças, abrangendo um total de 8,5 milhões de contratos.

Cadastro negativo

Segundo o banco, mais de 85% dos clientes contemplados na campanha podem liquidar suas dívidas pagando até R$ 2 mil.

Os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos externos em até cinco dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto.

Para participar da campanha, o banco disponibiliza também a negociação nos canais de atendimento remoto do banco como WhatsApp Caixa 0800 104 0 104 e pelo Alô CAIXA nos telefones 4004 0104 (capitais) e 0800 104 0 104 (demais localidades). Nas unidades lotéricas, é possível ter acesso às condições especiais para quitação de valores até R$ 5 mil reais, informando o CPF.

Durante o período da campanha, o caminhão estará presente em várias cidades do país prestando atendimento em locais de fácil acesso.

Para os contratos comerciais fora da campanha de Descontos, o banco também disponibiliza:

Renegociação de dívidas em até 120 meses;

parcelamento das faturas e acordo de cartões de crédito pelo APP cartões Caixa

Contratos de habitação