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U2 no Brasil: pré-venda de ingressos Santander começa nesta quarta; veja como comprar

Pré-venda para clientes do banco começa nesta quarta-feira, 21, às 10h; ingressos custam a partir de R$ 345

U2 no Brasil: saiba como comprar ingressos com seu cartão Santander (Getty Images)

U2 no Brasil: saiba como comprar ingressos com seu cartão Santander (Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07h00.

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A pré-venda dos shows da banda norte-americana U2 no Brasil começa nesta quarta-feira, 21 de outubro, às 10h, para clientes do banco Santander com limite suficiente no cartão. Os shows serão em 10 e 12 de março de 2027, no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, com abertura do cantor Beck. A venda geral começa quinta-feira, 22.

A pré-venda exclusiva U2 no Brasil para clientes Santander acontece nesta quarta-feira, 21, às 10h (horário de Brasília). Para participar, é necessário ter cartão Santander como limite suficiente para compra.

A banda norte-americana fará duas noites de apresentação no Brasil, nos dias 10 e 12 de março de 2027. Os shows acontecem no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, com abertura do cantor Beck.

Que horas começa a pré-venda do U2 no Brasil?

A pré-venda de ingressos do U2 começa às 10 horas desta quarta-feira, 21 de outubro.

Para participar, é necessário ter cartão do banco Santander. A pré-venda será divididas entre clientes Private & Select e os demais cartões.

Quando começa a venda geral de ingressos do U2?

A venda geral de ingressos para os shows do U2 no Brasil está marcada para a próxima quinta-feira, 22 de outubro, a partir das 10 horas no site da Ticketmaster e 11 horas na bilheteria oficial.

Quanto custam os ingressos para o show do U2?

Os ingressos para os shows do U2 variam de preço dependendo da modalidade e setor escolhido pelo fã. Confira os preços:

  • Arquibancada: R$ 345,00 meia-entrada e R$ 690,00 inteira
  • Pista: R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira
  • Cadeira Superior: R$ 660,00 meia-entrada e R$ 1.320,00 inteira
  • Cadeira Inferior: R$ 695,00 meia-entrada e R$ 1.390,00 inteira
  • Pista Premium A: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira
  • Pista Premium B: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira
  • Gold Circle: R$ 875,00 meia-entrada e R$ 1.750,00 inteira
  • Red Zone: R$ 2.255,00 meia-entrada e R$ 3.000,00 inteira (valor do Ingresso + valor do pacote)
Mapa U2

Mapa U2 "The Greatest Show on Earth" no MorumBIS (Divulgação/Ticketmaster)

O que vem no pacote VIP?

O ingresso do pacote VIP dá direito à área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os portadores também poderão ser selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.

Cada ingresso adquirido irá contribuir para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS, segundo a organização.

Quando e onde serão os shows do U2 no Brasil?

Os shows do U2 no Brasil estão marcados para os dias 10 e 12 de março de 2027. A apresentação da banda irá acontecer no Estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo.

'Perguntas frequentes'

Que horas começa a pré-venda do U2 no Brasil? ＋

A pré-venda começa às 10h desta quarta-feira, 21 de outubro. A compra será dividida entre clientes Private & Select e titulares dos demais cartões do banco Santander.

Quem pode participar da pré-venda do U2? ＋

Clientes do banco Santander com cartão e limite suficiente para a compra podem participar da pré-venda exclusiva.

Quando começa a venda geral de ingressos do U2? ＋

A venda geral começa na quinta-feira, 22 de outubro, às 10h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial.

Quanto custam os ingressos para os shows do U2? ＋

Os ingressos custam de R$ 345, na meia-entrada da arquibancada, a R$ 3 mil, no valor integral da Red Zone. Os preços variam conforme o setor e a modalidade escolhida.

Quando e onde serão os shows do U2 no Brasil? ＋

Os shows serão realizados nos dias 10 e 12 de março de 2027, no Estádio do MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo. O cantor Beck fará a abertura das apresentações.

O que está incluído no pacote VIP do U2? ＋

O pacote VIP dá acesso a uma área exclusiva em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco, além da possibilidade de seleção para uma visita aos bastidores. Segundo a organização, cada ingresso também contribuirá para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS.

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