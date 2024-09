'Brothers': filme com Peter Dinklage e Josh Brolin chega ao streaming em outubro; veja o trailer Produção conta com Brendan Fraser, vencedor do Oscar de Melhor Ator ("A Baleia"), Glenn Close, Taylour Paige, M. Emmet Walsh e Jennifer Landon no elenco

'Brothers': veja o trailer do novo filme do Prime Video ('Brothers'/ Prime Video/Divulgação)