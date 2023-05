BetJamaica, BetFaria, BebetoBet e TaBet: Esportes da Sorte apresenta campanha inédita; veja

Nos últimos dias muita gente foi surpreendida com o anúncio da chegada de quatro “novas” casas de apostas ao mercado brasileiro. Primeiro foi a vez de Beto Jamaica, cantor do grupo “É o Tchan”, com a “BetJamaica”. Na sequência vieram o ex-jogador Bebeto, campeão mundial em 1994, com a “BebetoBet”, acompanhado pela renomada atriz Betty Faria, que apresentou a “BetFaria”. Por fim, Antonio Tabet, ator e influenciador, divulgou a criação da “TaBet”.

Além de anúncios com fotos, vídeos e artes, os “novos players” do ramo de betting ainda apresentaram uma landing page oficial, personalizada, e perfis nas principais redes sociais. Depois da repercussão no digital, também foi realizada a divulgação em pontos de ônibus, outdoors e banners nas capitais de oito estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul.

No Twitter, algumas pessoas ficaram confusas e criticaram o número excessivo de casas de apostas que têm surgido no país - a maioria com “Bet” no nome. A explicação desse “movimento” veio a público na terça-feira, 25, quando, durante o intervalo da final do Big Brother Brasil 23, na TV Globo, o Esportes da Sorte, patrocinador do programa, exibiu um vídeo comercial detalhando a ação e lançando o seu novo slogan: “É muito mais que Bet!”.

“Existem inúmeras empresas de betting no país, várias com nomes bem parecidos e até atrativos. Nosso objetivo, com essa ideia disruptiva, é mostrar para as pessoas que o Esportes da Sorte se diferencia não só no nome, mas também em sua atuação, dialogando com segmentos distintos e entregando um serviço de qualidade para o público”, afirma Ícaro Quinteiro, Chief Marketing Officer (CMO) do Esportes da Sorte.

“O Esportes da Sorte é um fenômeno de comunicação. O fato de, hoje, ser a casa de apostas com maior número de seguidores do Brasil é reflexo de um jeito de falar mais próximo do seu público, com personalidade fortemente marcada pelo entretenimento. Para reforçarmos a ideia de que somos, de fato, únicos, precisávamos buscar uma linguagem realmente diferente de todas as Bets nessa campanha. Não bastava um novo slogan: nossa missão foi criar algo que ficasse guardado na memória das pessoas”, reforça Raphael Pinteiro, Sócio e Diretor de Criação da Brenda, agência responsável pela ação e que, recentemente, já havia atuado no rebranding da empresa.

Fundado em 2016, o Esportes da Sorte tem investido pesado no entretenimento e no esporte. Hoje, possui parcerias com o ator e influenciador digital Carlinhos Maia, com o surfista Pedro Scooby, com a influenciadora Virginia e com o cantor Zé Felipe. Também é anunciante em competições da FIFA que são transmitidas pela Cazé TV, do youtuber Casimiro Miguel, e conta com inserções no podcast Flow Sport Club.

A empresa ainda mantém comerciais e divulgação em canais esportivos como SporTV, também da Globo, e teve participação em alguns eventos importantes, entre eles os carnavais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador e Recife, e a Farofa da GKay.

No futebol, a companhia patrocina dez clubes (Athletico Paranaense, Grêmio, Bahia, Goiás, Novorizontino, Guarani-SP, Vila Nova-GO, Londrina, ABC-RN e América-RN), e tem alguns atletas como embaixadores, como Matheus Cunha e João Gomes, do Wolverhampton-ING, e Rodinei, do Olympiacos-GRE. No universo dos games, é patrocinadora do time de e-Sports do Flamengo.

Com tantas propriedades, a patrocinadora do BBB se tornou, recentemente, a primeira casa de apostas que opera no Brasil a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. No ano de 2021, antes de iniciar os acordos de patrocínio, o número era de 70 mil.

Em termos de mercado, entre 2021 e 2022, o Esportes da Sorte, que também tem um acordo com a TV Globo para anúncios em jogos da Copa Libertadores da América, apresentou um crescimento de 5.219% na quantidade de transações efetuadas em seu sistema, o que resultou em um acréscimo de 6.927% em seu faturamento.