Beach Park vai inaugurar toboágua musical, em parceria com DJ Alok

O Beach Park, no Ceará, promete para o dia 5 de dezembro a inauguração da sua mais nova atração: o Tobomusik. O projeto é desenvolvimento em parceria com o DJ Alok e terá uma experiência sensorial que une música e efeitos visuais, o primeiro do tipo na América Latina.

Segundo o parque aquático, serão três toboáguas, com mais de 100 metros de comprimento, e 13 metros de altura. A descida será feita em um tapete, de bruços, em aproximadamente 22 segundos. Os tubos, com várias curvas, vão ter uma série de desenhos e cores que garantem efeitos visuais.

O DJ vai criar uma playlist exclusiva, com 15 músicas, que muda conforme a descida, ou seja, a experiência varia, mesmo indo mais de uma vez.

Os ingressos já podem ser adquiridos de forma antecipada, por meio do site, e custam a partir de 130 reais. Por conta da pandemia de covid-19, o Beach Park adotou uma série de protocolos de segurança, com capacidade reduzida, para garantir distanciamento, e medição de temperatura. O acesso a ambientes fechados do complexo são limitadas.