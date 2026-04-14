Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: última enquete antes da eliminação crava quem deve sair no Paredão

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Gabriela disputam a permanência na casa no 16º Paredão

BBB 26: Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss disputam o 16º Paredão (Globo/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 14 de abril de 2026 às 22h38.

Última atualização em 14 de abril de 2026 às 22h40.

Ana Paula Renault, Juliano Floss ou Gabriela deixará o BBB 26 na noite desta terça-feira, 14, quando o público define mais uma eliminação na reta final do reality.

No último domingo, 12, a formação contou com a decisão direta de Jordana, que, após vencer a Prova do Líder e a dinâmica do “Sonho do Poder”, indicou Ana Paula e Juliano para a berlinda.

O que dizem as enquetes?

O levantamento das 21h desta terça-feira, 14, do site Votalhada — que reúne dados de diferentes plataformas — mostra que Gabriela deve deixar o BBB 26 na noite de hoje.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:.

Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 19,12% x Gabriela 47,62% x Juliano Floss 33,26%
YouTube: Ana Paula Renault 9,91% x Gabriela 53,70% x Juliano Floss 36,85%
X (Twitter): Ana Paula Renault 4,04% x Gabriela 65,98% x Juliano Floss 29,98%
Instagram: Ana Paula Renault 3,75% x Gabriela 70,81% x Juliano Floss 25,44%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 5,90% x Gabriela 63,50% x Juliano Floss 30,75%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Gabriela aparece com 58,73%, seguida por Juliano, com 31,51%, e Ana Paula, com 9,87%.

O levantamento soma 6.316.345 votos. Na parcial anterior, Gabriela tinha 58,74%. Agora, aparece com 58,73%, uma leve oscilação de 0,01 ponto percentual para baixo.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras./

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

Mais na Exame

Economia

Casual

Brasil

Um conteúdo Esfera Brasil

