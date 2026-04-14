Quem vai sair do BBB 26 hoje? Parcial mostra que eliminação está definida

BBB 26: sister completa o 16º Paredão ao lado de Ana Paula Renault e Juliano Floss (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 14 de abril de 2026 às 16h44.
Na contagem regressiva para o fim do reality, o 16º Paredão do BBB 2026 foi formado na noite deste domingo, 12. Ana Paula Renault, Juliano Floss e Gabriela disputam a permanência na casa.
A formação contou com a decisão direta de Jordana, que, após vencer a Prova do Líder e a dinâmica do “Sonho do Poder”, indicou Ana Paula e Juliano para a berlinda.
O levantamento das 15h desta terça-feira, 14, do site Votalhada — que reúne dados de diferentes plataformas — mostra que Gabriela deve deixar o BBB 26 na noite de hoje.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:.
Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 19,75% x Gabriela 47,66% x Juliano Floss 32,59%
YouTube: Ana Paula Renault 9,87% x Gabriela 53,70% x Juliano Floss 36,90%
X (Twitter): Ana Paula Renault 4,06% x Gabriela 65,95% x Juliano Floss 29,98%
Instagram: Ana Paula Renault 3,81% x Gabriela 70,81% x Juliano Floss 25,38%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 5,92% x Gabriela 63,49% x Juliano Floss 30,75%
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Gabriela aparece com 58,74%, seguida por Juliano, com 31,30%, e Ana Paula, com 10,07%.
O levantamento soma 6.048.998 votos. Na enquete parcial das 12h, Gabriela tinha 58,76%. Agora, aparece com 58,74%, uma leve oscilação de 0,02 ponto percentual para baixo.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras./