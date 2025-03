BBB 25: Quem está no VIP desta semana? Saiba quem sobrou para a Xepa

Nesta quinta-feira, 20, Renata garantiu a liderança na 10ª Prova do Líder do BBB 25.

Como em todas as lideranças do programa, Renata precisou escolher algumas pessoas para compor o seu VIP, desta vez, a sister resolveu escolher: Renata, Eva, Joselma, Guilherme e Vinícius. O restante dos participantes estão na Xepa.

Qual é o cardápio do VIP no BBB 25?

Os alimentos do VIP incluem:

Carnes: contra filé, filé mignon, alcatra, carne moída, bacon e porco;

contra filé, filé mignon, alcatra, carne moída, bacon e porco; Peixes: tilápia;

tilápia; Frango: peito de frango;

peito de frango; Doce: leite condensado e chocolate.

Na Xepa, os brothers enfrentam um cardápio reduzido, composto por carnes ricas em proteínas, mas com alto teor de gordura, o que torna o planejamento nutricional um desafio. De lanche ou sobremesa, apenas três frutas estão disponíveis: banana, limão e laranja.

As restrições limitam a ingestão de vitaminas e minerais essenciais, sobretudo para quem tem uma rotina de exercícios como a de Gracyanne.

Qual é o cardápio da Xepa no BBB 25?

Os alimentos da Xepa incluem:

Carnes : fígado, rabada, dobrada, moela e língua de boi.

: fígado, rabada, dobrada, moela e língua de boi. Frutas : banana, limão e laranja.

: banana, limão e laranja. Itens básicos : feijão, arroz, biscoito, pão, leite em pó e verduras.

: feijão, arroz, biscoito, pão, leite em pó e verduras. Doces: goiabada e rapadura, disponíveis para consumo moderado.

A alimentação restrita é uma marca do programa, mas o impacto dessa dieta é especialmente evidente em participantes com rotinas alimentares rigorosas. Mesmo com a presença de proteínas e carboidratos na base da dieta, a limitação na variedade de frutas e vegetais pode dificultar o equilíbrio nutricional.