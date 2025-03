BBB 25: Saiba tudo o que já rolou até agora na Vitrine do seu Fifi

A Vitrine do Seu Fifi já começou a todo vapor. Nesta quinta-feira, 13, a participante Renata está em uma Vitrine que permitirá que os fãs do programa interajam diretamente com a participante.

Até o momento, diversas informações já foram dadas para a sister, alguns fãs levaram cartazes que contavam fofocas como: "A Aline colocou na cabeça que você estava dando em cima do Diogo" ou até mesmo "O público não gosta do Vini! Todos querem ele no Paredão".

Saiba onde fica a Vitrine

Dicas de jogo

Para movimentar ainda mais o jogo, o público ainda decidiu contribuir com algumas dicas de movimentação para o jogo e que podem trazer ainda mais destaque para Renata.

Entre as dicas, estava "Delma é falsa, circular mais pela casa, tenha iniciativa no Sincerão, não espere o Tadeu te chamar" e "Seja uma Aline educada, lembre de Juliette e Arthur".

o público praticamente pedindo para a Renata deixar de ser planta... que situação! #BBB25 pic.twitter.com/NXQgg19Jpb — Central Reality #BBB25 (@centralreality) March 13, 2025

Carinho de fãs e sinal de alerta

Com tantas informações ao mesmo tempo, nem tudo pode beneficar a sister, pensando nisso, seus fãs pensaram em uma força-tarefa para evitar problemas futuros para Renata.

Alguns deles resolveram levar cartazes com alerta para informações falsas e avisos de que a oportunidade de ir para a Vitrine pode virar o jogo.