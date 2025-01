BBB 25: Big Day apresenta os participantes nesta quinta-feira; veja onde assistir ao vivo

Nesta quinta-feira, 9, serão revelados os participantes do Big Brother Brasil (BBB 25). O evento, conhecido como "Big Day", apresentará os nomes dos integrantes dos grupos Pipoca e Camarote, que disputarão o reality em duplas.

Os fãs poderão acompanhar a divulgação ao vivo de duas maneiras.

Na TV Globo e no Globoplay, Tadeu Schmidt e outros apresentadores da Rede BBB vão anunciar os novos brothers e sisters diretamente da casa mais vigiada do Brasil ao longo do dia.

Para quem prefere dispositivos móveis, o Globoplay permite assistir à transmissão ao vivo pelo celular, tablet ou computador. Basta acessar o aplicativo ou o site para acompanhar tudo em tempo real.

Já na TV aberta, a Globo exibirá os anúncios durante sua programação regular.

Além disso, o Gshow e o Globoplay apresentarão a "Maratona Big Day", um programa especial com análises e comentários sobre os novos participantes.

Quando estreia o BBB 25?

A 25ª edição do Big Brother Brasil tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 13, às 22h20. A temporada chega com grandes expectativas e promete surpreender o público.

Com a nova dinâmica de jogo em duplas, o BBB 25 promete trazer ainda mais emoção e momentos imprevisíveis. A casa mais vigiada do país estará repleta de surpresas, garantindo uma temporada inesquecível.

Dinâmicas e novidades do BBB 25

Duplas: Os participantes entrarão no jogo em duplas, trazendo novas possibilidades de alianças e estratégias.

Os participantes entrarão no jogo em duplas, trazendo novas possibilidades de alianças e estratégias. Pipoca e Camarote: A divisão entre anônimos e famosos será mantida, reforçando o contraste entre os grupos.

A divisão entre anônimos e famosos será mantida, reforçando o contraste entre os grupos. Temática da casa: A decoração celebrará os 60 anos da TV Globo, com o tema “Fábrica dos Sonhos”, oferecendo um ambiente nostálgico e inspirador.

A decoração celebrará os 60 anos da TV Globo, com o tema “Fábrica dos Sonhos”, oferecendo um ambiente nostálgico e inspirador. Apresentação renovada: Tadeu Schmidt continua no comando, mas a direção geral será assumida por Rodrigo Dourado.

Tadeu Schmidt continua no comando, mas a direção geral será assumida por Rodrigo Dourado. Mais interatividade: O público poderá participar mais ativamente do programa por meio de novas ferramentas e dinâmicas.

Mistérios ainda não desvendados