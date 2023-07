Barbie: diretora Greta Gerwig detalha conexão pessoal com a boneca em video; assista

Na próxima quinta-feira, 20, estreia "Barbie", um dos filmes mais aguardados do ano. Estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, sob direção de Greta Gerwig ("Lady Bird"), o longa-metragem promete transportar o público direto para o mundo plástico e cor-de-rosa da boneca, embebido por um roteiro recheado de humor sarcástico.

A Exame já assistiu ao novo filme da Barbie, leia a crítica e saiba o que esperar dele.

A produção é especial, não somente por ser o primeiro filme live-action da boneca, como também por trazer diversas atrizes e atores que carregam uma intensa conexão com a Barbie. Em material adiantado exclusivamente para a EXAME POP, a diretora Greta Gerwig e as atrizes Margot Robbie, Hari Nef, Nicola Coughan, Issa Rae, America Ferrera e Ariana Greenblatt destacam os momentos que mais lembram de suas experiências com as bonecas.

Qual sua melhor memória com a Barbie?

Para Greta, a relação mais marcante com a boneca na infância foi um misto de admiração com inspiração. "Eu tenho uma memória muito vívida de olhar a Barbie dentro da caixa e ter aquela sensação de querer ter os sapatos dela e ter seu cabelo perfeito", explica. "Existe essa reação imediata que as pessoas têm sobre ela, então tivemos que criar um mundo em que todo mundo pudesse se ver como uma Barbie, ou que pudesse se ver como um Ken", completa.

Margot, por outro lado, acredita que o sucesso do filme estará muito atrelado a um sentimento de nostalgia. "Eu sinto que todo mundo tem uma memória da Barbie", complementa.

As atrizes Hari Nef e Issa Rae destacaram as memórias e brincadeiras com as bonecas que tinham em casa. "Quando você é pequena, quando está brincando com as suas bonecas, você pensa: 'Deus, queria que isso fosse real. Por que não pode ser real?'", fala Nef. Rae complementa: "Eu definitivamente tinha Barbies. E definitivamente fazia elas se beijarem".

Nicola Coughan, por outro lado, confessa que foi uma grande colecionadora da boneca. "Quando eu estava crescendo, eu fui uma grande fã da Barbie. Herdei algumas das minhas irmãs, então eu tinha quase 30 Barbies, não querendo me gabar", pontua.

America Ferrera, que guarda um importante papel no filme, foi a grande revelação: de acordo com a atriz, sua infância não foi tão marcada pela boneca. "Para ser bem sincera, Barbie não era minha 'praia'. Mas agora, eu amo a Barbie", admite.

Por fim Ariana Greenblatt revela que o modo de brincar com as bonecas era o mais "extremo". "Eu definitivamente me lembro de fazer todas as minhas Barbies se tornarem Barbies Estranhas. Eu coloria elas todas, cortava seus cabelos", comenta.

Veja o vídeo de Greta Gerwig e Margot Robbie falando sobre a experiência com as bonecas da Barbie

Mas e aí, vale a pena ver Barbie no cinema?

Essa aventura louca e cor-de-rosa tem tudo para se tornar o filme do ano: traz um roteiro surpreendente, que cativa o público feminino e conscientiza o masculino, mas vai além. O filme tem total capacidade de fazer o público rir e chorar, e mistura os sentimentos do espectador de forma brilhante.

Seguindo as altíssimas expectativas, "Barbie" vale a pena cada centavo do ingresso do cinema — e merece um 'look' cor-de-rosa para entrar de cabeça no mundo da boneca.

Quando estreia 'Barbie' nos cinemas?

O filme estreia oficilamente no dia 20 de julho, quinta-feira, nos principais cinemas do país. A pré-estreia acontece no dia 18, terça-feira.

Quem está no elenco de 'Barbie'?

Fazem parte do filme Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Hari Nef, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan e Alexandra Shipp.

Dirigido por Greta Gerwig (Lady Bird), o filme promete uma comédia romântica voltada para a diferença entre o "mundo da Barbie" e o mundo real, em um roteiro que se afasta do conto infantil sobre a boneca mais famosa do mundo. E tudo, é claro, em uma paleta 100% cor-de-rosa.

'Barbie' é para crianças?

Para quem espera levar as crianças para assistir Barbie, fica aqui o aviso: o filme não é infantil e a classificação etária está marcada para maiores de 12 anos. Embora o longa trate da história de uma boneca, o roteiro vai muito além de uma simples jornada da Barbie em busca da salvação da "Barbielândia".

No filme estão dispostos a busca por autoconhecimento, as reflexões sobre o papel da mulher na sociedade e piadas que exigem certa maturidade para serem compreendidas.