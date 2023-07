Barbie puxa ações da Mattel e pode gerar até US$ 550 mi em fim de semana de estreia

As ações da Mattel, fabricante de brinquedos dona da boneca Barbie, estão surfando a onda rosa da estreia do filme em todo o mundo. O filme estreou nesta quinta-feira, 20, no Brasil e deve levar multidões ao cinema.

Nesta quinta-feira, 20, as ações da Mattel avançaram 1,09% na Nyse, a Bolsa de Nova York, para US$ 21,27. Mas o último mês têm sido de avanços ainda mais representativo: 18,95%, levando o valor de mercado da companhia para US$ 7,53 bilhões. Em 2020, as ações da companhia chegaram a um dos seus menores patamares da década, ficando pouco acima de US$ 7 por papel.

O analista da gestora Stifel, Drew Crum, acredita que apenas nos Estados Unidos a estreia do filme deve movimentar de US$ 90 milhões a US$ 100 milhões. Por lá, o filme vai estrear na sexta-feira, 21.

Anteriormente, ele previa US$ 50 milhões. Agora, com um forte fim de semana de estreia, a expectativa do analista é de que o filme arrecade de US$ 450 milhões a US$ 550 milhões globalmente. Se ficar na faixa mais baixa, Crum acredita que a ação pode ganhar US$ 0,10 em seu valor no ano. Ele manteve recomendação de compra e preço-alvo de US$ 26 por papel.

Uma fonte importante de receita deve vir do licenciamento da marca Barbie. A Mattel fez parcerias com mais de de 100 marcas. Uma delas é o Burger King, que aqui no Brasil lançou um hamburguer da Barbie e envelopou toda sua loja da Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo. Em 2022, a receita com a marca Barbie foi de US$ 1,5 bilhão. A marca de moda Zara também lançou uma coleção com o tema Barbie.

Números da Mattel

O filme da Barbie deve ajudar a melhorar os números da operação da Mattel. No primeiro trimestre, a receita da companhia ciau 22%, para US$ 815 milhões. E o prejuízo líquido saltou de US$ 21 milhões para US$ 106 milhões.