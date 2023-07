'Attenzione Pickpocket': o que é o 'meme' que viralizou na internet?

Nesta semana, as redes sociais foram inundadas por posts com as expressões “Attenzione pickpocket!” e "Attenzione borseggiatrici!". No TikTok, um áudio registrou milhares de utilizações e reproduções. Embora pareçam piadas, as frases são alertas para escapar de situações perigosas.

As expressões foram ditas por uma mulher sobre a presença de "batedores de carteira", criminosos que furtam dinheiro e documentos de turistas nas ruas de Veneza, na Itália. No vídeo, após serem expostos, os suspeitos fogem do local, enquanto outras pessoas correm para a direção oposta.

Os vídeos originais foram publicados pela conta "Cittadini Non Distratti" (Cidadãos Não Distraídos, em português) no TikTok, que tem mais de 350 mil seguidores. Os posts ultrapassam 10 milhões de visualizações. Assim, o episódio resultou em memes com as frases “Attenzione pickpocket!” e "Attenzione borseggiatrici!", que significa "Atenção aos batedores de carteira", "Atenção aos ladrões de bolsa".

Grupo de alerta

A "Cittadini Non Distratti" começou em um grupo no Facebook, em 2019. Em sua descrição, a página se apresenta como um grupo de voluntários que dedicados a evitar furtos e recuperar carteiras roubadas. Mesmo assim, o coletivo ganhou mais notoriedade ao compartilhar suas ações no TikTok.

Na internet, a "Cittadini Non Distratti" divulga imagens de supostos ladrões. Segundo o site Newsweek, a mulher que gritou “Attenzione pickpocket!” se chama Monica, de 57 anos, e há 30 anos é integrante do grupo que expõe os batedores de carteira no centro histórico de Veneza.

A voluntária circula pelas ruas da região e de outros pontos turísticos da cidade para vigiar possíveis ladrões e impedi-los de furtar itens de turistas distraídos.

Celulares, joias, carteiras e outros objetos de valor de fácil alcance são bastante cobiçados pelos criminosos, diz o “Cittadini Non Distratti".