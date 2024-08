Brasil nas Paralimpíadas: veja horários e onde assistir ao vivo nesta quinta-feira, 29 de agosto

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 começam nesta quinta-feira, 29, e atletas brasileiros estarão em ação em várias modalidades, buscando medalhas e vitórias em competições como natação, tiro com arco, tênis de mesa e goalball.

Confira abaixo a programação completa com os horários e onde assistir aos atletas brasileiros:

Veja horários e onde assistir ao vivo às Paralimpíadas de Paris 2024 hoje

Natação

04:30 - Masculino - 400m Livre S9 - Andrew Medeiros

05:13 - Masculino - 100m Costas S2 - Gabriel Araujo

05:41 - Masculino - 100m Borboleta S14 - Gabriel Bandeira

05:48 - Feminino - 100m Borboleta S14 - Ana Karolina Soares

06:03 - Feminino - 50m Livre S10 - Mayara Petzold

06:10 - Masculino - 50m Livre S10 - Phelipe Rodrigues

06:18 - Feminino - 50m Livre S10 - Mariana Ribeiro

06:32 - Feminino - 100m Borboleta S13 - Carol Santiago e Lucilene Sousa

06:52 - Feminino - 200m Livre S5 - Lídia Cruz e Esthefany Rodrigues

12:50 - Masculino - 100m Costas S1 - José Ronaldo da Silva - FINAL

Tiro com Arco

04:00 - Masculino - Individual W1 - Ranqueamento - Eugênio Franco

04:00 - Feminino - Individual W1 - Ranqueamento - Juliana Silva

08:00 - Feminino - Arco Composto Individual - Ranqueamento - Jane Karla Rodrigues

08:00 - Masculino - Arco Recurvo Individual - Ranqueamento - Luciano Rezende

12:00 - Masculino - Arco Composto Individual - Ranqueamento - Reinaldo Charão

Tênis de Mesa

05:45 - Masculino - Duplas MD18 - Oitavas de Final - Cardona/Cepas vs Manara/Massad

08:00 - Feminino - Duplas WD05 - Quartas de Final - Eishorn/Soliman vs Cátia Oliveira/Joyce

08:00 - Feminino - Duplas WD20 - Oitavas de Final - Liu/Xue vs Carla Maia/Marilane

09:30 - Feminino - Duplas WD20 - Oitavas de Final - Hau/Xiong vs Kelmer/Parinos

12:45 - Misto - Duplas XD17 - Oitavas de Final - Zhou/Pofeng vs Cátia Oliveira/Arabian

Goalball

05:30 - Feminino - Fase de Grupos - Brasil x Turquia

x Turquia 12:30 - Masculino - Fase de Grupos - Brasil x França

Bocha

05:30 - Masculino - Individual BC1 - Fase de Grupos - José Oliveira vs David Smith

vs David Smith 05:30 - Masculino - Individual BC1 - Fase de Grupos - Maciel Santos vs Achraf Tayahi

vs Achraf Tayahi 06:40 - Masculino - Individual BC2 - Fase de Grupos - David Araújo vs Iuri Silva

07:50 - Feminino - Individual BC4 - Fase de Grupos - Carla Oliveira vs Laíssa Teixeira

09:00 - Masculino - Individual BC3 - Fase de Grupos - Mateus Carvalho vs Masayuki Arita

vs Masayuki Arita 12:00 - Masculino - Individual BC4 - Fase de Grupos - Leung Yuk-Wing vs André Costa

13:10 - Feminino - Individual BC1 - Fase de Grupos - Andreza Oliveira vs Ailen Flores

vs Ailen Flores 14:20 - Feminino - Individual BC4 - Fase de Grupos - Alexandra Szabo vs Laíssa Teixeira

15:30 - Feminino - Individual BC3 - Fase de Grupos - Evelyn Oliveira vs Sally Kidson

vs Sally Kidson 15:30 - Feminino - Individual BC3 - Fase de Grupos - Ana Costa vs Evani Calado

Parabadminton

06:50 - Masculino - Simples SL4 - Fase de Grupos - Tarun Tarun vs Rogério Oliveira

12:20 - Masculino - Simples SL4 - Fase de Grupos - Vitor Tavares vs Charles Noakes

vs Charles Noakes 13:40 - Masculino - Simples WH1 - Fase de Grupos - Sujrat Pookkham vs Daniel Souza

Ciclismo Pista

07:22 - Masculino - Perseguição Individual C1 - Classificatórias - Carlos Alberto Soares

Onde assistir online às competições das Paralimpíadas 2024 hoje, quinta, 29?

Você pode assistir às competições online pelo Globoplay e CazéTV no YouTube.

Onde assistir ao vivo às competições das Paralimpíadas 2024 hoje, quinta, 29?

As competições com participação de atletas brasileiros terão transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e CazéTV.

Quais brasileiros vão competir nas Paralimpíadas hoje?

Os principais destaques do Brasil nas competições de hoje incluem Andrew Medeiros e Gabriel Araujo na natação, José Oliveira na bocha, além dos times de goalball.

1 /7 (As medalhas das Olimpíadas de Paris 2024 têm um pedaço da Torre Eiffel)

2 /7 (Medalhas na edição de Tóquio 2020)

3 /7 Medalhas das Olimpíadas Rio 2016 (Medalhas das Olimpíadas Rio 2016)

4 /7 Medalhas das Olimpíadas Londres 2012 (Medalhas das Olimpíadas Londres 2012)

5 /7 (Medalhas das Olimpíadas Beijing 2008)

6 /7 Medalhas das Olimpíadas Atenas 2004 (Medalhas das Olimpíadas Atenas 2004)

7/7 Medalhas das Olimpíadas Sydney 2000 (Medalhas das Olimpíadas Sydney 2000)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Paralimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com