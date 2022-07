Três livros que acabam de ganhar adaptações no streaming

As opiniões se dividem entre os que preferem os conteúdos originais literários e os que gostam mais das adaptações para as telas. No ano passado, as premiações de cinema contaram com diversas produções premiadas baseadas em livros, como Duna, A Tragédia de Macbeth, Casa Gucci e A Filha Perdida. Recentemente, no streaming, outros livros ganharam versões em forma de filmes e séries.

Iluminadas

O thriller homônimo da escritora sul-africana Lauren Beukes foi relançado pela Intrínseca no final de abril e ganhou adaptação para série, com Wagner Moura na produção e no elenco, ao lado de Elisabeth Moss. A história se passa em duas eras. Em 1931, Harper Curtis (Jamie Bells), um andarilho violento, invade uma casa abandonada que esconde um segredo chocante: uma vez dentro dela, a pessoa é capaz de ser transportada no tempo. No local, ele encontra nomes de garotas que brilham diante de seus olhos e decide viajar no tempo para encontrar as “meninas iluminadas” e matá-las. Com o assassino voltando no tempo após cada homicídio, seus crimes são perfeitos e impossíveis de ser rastreados. Já em 1992, Kirby Mazrachi (Moss) foi vítima de um ataque que por pouco não a levou à morte. Diferentemente das outras meninas iluminadas, ela sobreviveu e está pronta para ir atrás do homem que tentou matá-la. Disponível na ­Apple TV+ e pela Editora ­Intrínseca.

A Serpente de Essex

Lançado no início de maio pela Intrínseca, o livro foi adaptado para série. Em um recomeço após a morte do marido, Cora Seaborne (Claire Danes) troca a Londres vitoriana por um vilarejo no condado de Essex. Acompanhada do filho e da babá do garoto, ela se surpreende com uma história local: a de uma serpente que ataca quem atravessa os pântanos das redondezas, podendo até causar terremotos. Ainda que os moradores locais estejam assustados com a lenda, Cora fica atraída pela criatura e passa a buscá-la. Disponível na Apple TV+ e pela Editora Intrínseca.

Persuasão

O livro homônimo foi a última publicação de Jane Austen. Dois séculos depois, ganha uma versão em longa-metragem. Vivendo com sua família esnobe à beira da falência, Anne Elliot (Dakota Johnson) é uma mulher fora do padrão com estilo moderno. Quando Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis), o homem impetuoso que um dia ela afastou, reaparece em sua vida, Anne precisa escolher entre abandonar o passado e ouvir o coração quando se trata de dar uma nova chance. A partir de 15 de julho na Netflix.

