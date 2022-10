Após remarcar shows no Brasil, Coldplay anuncia show extra em Curitiba

Após cancelar os shows que aconteceriam no Brasil em outubro deste ano, o Coldplay anunciou que fará um show extra em Curitiba quando retornar ao país em 2023.

A banda divulgou as novas datas para todos os eventos que vão acontecer em solo brasileiro. Os shows em São Paulo acontecem entre 10 a 18 de março, e os do Rio nos dias 25 e 26 do mesmo mês.

O show único em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, será no dia 21 de março. A venda geral abre no dia 20 de outubro, às 20h, pelo site da Eventim.

NEW SHOW announced for Curitiba, Brazil on March 21, 2023. Tickets on sale on Thur Oct 20 at 10am BRT.

EXTRA TICKETS for the shows in Buenos Aires, São Paulo, and Rio De Janeiro on sale Thur Oct 20 + Infinity Tickets on sale Thur 20 (São Paulo / Rio) & Fri 21 (Buenos Aires) pic.twitter.com/t6p3sRXPSf

— Coldplay (@coldplay) October 17, 2022