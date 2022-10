Racionais, Emicida e Ludmilla: REP Festival anuncia line-up com mais de 100 atrações

A 4ª edição do REP Festival, maior festival de rap do Brasil já tem data marcada com mais de 30 horas confirmadas de shows em dois dias de programação. Contando com nomes de peso no line-up como os headliners Matuê, L7nnon, Filipe Ret, Poze e Orochi, o Rio de Janeiro se transformará na Cidade do Rap nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023.

Abreviação em português para Ritmo E Poesia, o REP Festival pretende receber em 2023 aproximadamente 100 mil pessoas. O público pode se preparar para presenciar o maior line-up da história do rap brasileiro, com mais de 100 atrações confirmadas e distribuídas em três palcos: Ritmo, Poesia e Filtr Experimenta.

Além dos headliners, os palcos Ritmo e Poesia concentrarão diversos nomes Da cena, como Djonga, Xamã, Black Alien e BK, Baco Exu do Blues. Já o palco Filtr Experimenta trará novos talentos do rap de diferentes estados.

Além do retorno de diversos artistas que se apresentaram na última edição, o REP Festival ainda terá estreantes de peso, como Racionais, Emicida, Ludmilla, Flora Matos e participações especiais de Luísa Sonza e Iza.

A evolução a cada edição do REP Festival apenas reforça o boom do rap brasileiro nos últimos anos. A estreia aconteceu em 2019, na Cidade das Artes, com o diferencial de ser o único festival do Brasil com o line-up 100% de artistas de Rap.

Com mais de 15 mil pessoas garantindo os ingressos, o evento esgotou em poucos dias. O mesmo aconteceu no ano seguinte. No entanto, a enorme procura de 2020 levou a mudanças importantes para a edição de 2022: a abertura de um segundo dia de shows e a mudança do festival para um novo cenário, o Parque dos Atletas.

Há mais de uma década atuando na cena do hip hop brasileiro, Fabrício Stoffel, fundador do REP Festival e sócio da Rep Union, não poderia estar mais satisfeito com o caminho trilhado até aqui: “Demonstra não apenas o crescimento do rap no Brasil, mas também a expectativa por experiências únicas que só um grande festival pode proporcionar, principalmente pelo público mais jovem. Estou muito feliz e orgulhoso de ter acreditado neste movimento há quase 10 anos. Hoje, estamos construindo mais um degrau nesta jornada”, diz.

Confira o line-up do REP Festival 2023

Sábado, 11 de fevereiro

Matuê e 30 Para Um

Teto WIU DJNox

Poze + Orochi & Mainstreet

Racionais

Djonga

Luccas Carlos convida Iza

Cone Crew Diretoria

Black Alien

Cabelinho

TZ da Coronel

Flora Matos

Maneirinho

Sidoka

Costa Gold

WC no Beat feat Felp22 & Hyperanhas & MC TH

Major RD

Oriente

Tasha & Tracie

Kayblack & Caveirinha

Poesia Acústica

PK

3030

Japa

PL Quest

Kayblack & Caveirinha

Cynthia Luz

BC Raff

Caio Luccas

Bielzin

Budah

Axa Rasta feat CJota

Sant

Reid & Welisson

Leozin

Azevedo

Dudu

Dnastv

MVK

Ebony

Flacko

Ike

Domingo, 12 de fevereiro:

Filipe Ret & Nadamal

TZ da Coronel, Maneirinho, Caio Luccas, PJ Houdini, Anezzi, Dallas

L7nnon feat Gloria Groove

Emicida lud

Baco Exu do Blues

Ludmilla

Papatinho convida Marcelo D2

Xamã feat Luísa Sonza

BK

MC Rariel convida Don Juan & MC Ryan SP & MC Davi & MC Drika

Delacruz

Bin & Borges

Rashid

MD Chefe & Don Laike

Drik Barbosa

Vulgo FK e Kawe

Recayd Mod

Chefin

Oruam

Cacife Clandestino

Class A

Chris MC

N.i.n.a.

Froid

Lourena

Jovem Dex & Alee

Azzy

FBC

Mateca

Leall & Rock Danger

Veigh

Leviano

Mac Júlia

Kiaz

Raffe

Bairro 13

Anchietx

Paczin

Quebrada

Queer

Victin

