Ana Castela assume o topo de artista mais ouvida do Brasil no Spotify

Ana Castela acordou em pleno domingo com a notícia de que é a artista mais ouvida do Spotify deste final de semana, ultrapassando a eterna Marília Mendonça, artista da qual Ana é muito fã.

O ranking que é disponibilizado pelo For Artists, da própria plataforma, indicou que a boiadeira foi o nome mais executado do dia, contabilizando as mais de 10 músicas que circulam com a sua voz, entre elas Pipoco, Dona de Mim e Nosso Quadro, singles da cantora, e as participações de sucesso como Bombonzinho (Israel e Rodolfo), Eu Minto (Us Agroboy), Roça em Mim (Zé Felipe e Luan Pereira), Palhaça (Naiara Azevedo), Reverse (Hitmaker), As Menina da Pecuária (Léo e Raphael), entre outras.

Ana Castela, que se prepara para lançar um novo hit desta vez ao lado de Pedro Sampaio, colhe os frutos de muito trabalho e, além da agenda de shows lotada, a jovem de 19 anos soma mais de 11,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 5 músicas no TOP 30 do ranking Brasil.