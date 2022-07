Amazon Prime Day tem descontos em Echo Dots e mais; veja lista

Alexa, quais os melhores descontos do Amazon Prime Day? O evento que vai até quarta-feira, 13, oferece milhões de ofertas exclusivas para os assinantes do Amazon Prime.

Como é de costume, os eletrônicos do gigante do comércio virtual — Amazon Echo Dot, Echo Show, Fire TV Stick e mais — estão com preços atrativos na loja online. A EXAME separou uma seleção dos melhores descontos em produtos Amazon:

Fire TV Stick

O controle remoto da Amazon com controle de voz Alexa traz a possibilidade de assistir a serviços de streaming, YouTube, canais de TV aberta e mais.

Fire TV Stick Lite: de R$ 349,00 por R$ 199,00 (43% de desconto)

de R$ 349,00 por R$ 199,00 (43% de desconto) Fire TV Stick: de R$ 379,00 por R$ 239,00 (37% de desconto)

de R$ 379,00 por R$ 239,00 (37% de desconto) Fire TV Stick 4K: de R$ 449,00 por R$ 329,00 (27% de desconto)

Amazon Echo Buds

Os fones de ouvido sem fio da Amazon de 2ª geração estão com um desconto de R$ 200 no site do e-commerce.

Echo Buds (2ª geração): de R$ 999,00 por R$ 799,00 (20% de desconto)

Amazon Echo Dot

A 4ª geração do smart speaker da Amazon está com desconto nas suas três versões disponíveis no site.

Echo Dot com relógio (4ª geração): de R$ 499,00 por R$ 349,00 (30% de desconto)

de R$ 499,00 por R$ 349,00 (30% de desconto) Echo Dot (4ª geração): de R$ 399,00 por R$ 249,00 (38% de desconto)

de R$ 399,00 por R$ 249,00 (38% de desconto) Echo (4ª geração): de R$ 749,00 por R$ 549,00 (27% de desconto)

Amazon Echo Show

A versão com tela do smart speaker da Amazon está com os menores descontos da seleção, com cerca de 20% de desconto em cada produto.