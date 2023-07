Amazon Prime Day: clientes Nubank agora têm cashback; veja como resgatar

O Amazon Prime Day já está rolando. São 48 horas de descontos e frete grátis para clientes Prime no site da gigante do e-commerce, com ofertas em produtos Amazon; Apple, Samsung, Bosch, PlayStation , Stanley, Três Corações, Ambev, Colorado e mais.

A 4ª edição do evento virtual acontece entre os dias 11 e 12 de julho e com novidades para clientes Nubank e lojistas, que agora podem ser encontrados mais facilmente através do filtro "Pequenos Negócios".

Na página Pequenos Negócios, além de uma curadoria de produtos, membros Prime poderão navegar por cinco histórias de vendedores parceiros que tiveram seus negócios impulsionados pela Amazon: Twinkle Moutains (esportes), Splin (acessório para eletrônicos), Makeda Cosmético (beleza), DuRio (calçados), Gaio & Cia (móveis e decoração).

Prime Day da Amazon tem Echo Dot com 40% de desconto e mais; veja melhores ofertas

Cashback para clientes Nubank

A partir de agora, clientes Amazon que possuem conta no Nubank podem receber 2% de cashback por compras iniciadas pelo Shopping do Nu, dentro do app do banco. Veja como resgatar:

Acesse o app do Nubank; Procure pelos ícones na parte inferior da tela e clique no último, que parece uma bolsa; No Shopping do Nu, procure pelo card de imagem da Amazon e clique nele; Clique em "ativar cashback e ir para a loja".

Descontos Amazon Prime Day

Dispositivos Amazon: até 40% de desconto na linha Echo com Alexa, incluindo o novo Echo Pop e novos Echo Dot 5ª geração, linha Fire TV, Kindle 11ª Geração e Kindle PaperWhite, além de produtos de casa inteligente compatíveis com Alexa.

Eletrônicos: até 30% de desconto em Apple; Samsung; VAIO; Positivo, Compaq; TP-Link; Intelbras; Positivo; Raveo.

Escritório e Papelaria: Leve 4 e Pague 3 em marcas como Maped; Stabilo; CIS; Uniball.

Moda: até 40% de desconto em Farm; Smash; Ray Ban; Calvin Klein.

Casa, Cozinha e Decoração: até 30% de desconto em Emma; Britânia, Mondial Oster; WAP; Karcher; Tramontina; Bosch, Vonder.

Livros: até 50% de desconto em HarperCollins; Intrínseca; HarperCollins, Companhia das Letras, Rocco.

Jogos e Entretenimento: até 35% de desconto em Playstation, Lego; Galápagos; Devir; Meeple; Dream Fitness; Kikos; Movement e Poli Sports; Caloi; Nintendo.

Cuidados pessoais: até 40% de desconto em Truss, Lola Cosmetics, Eudora Siàge, Payot, Felps, INOAR.

Bebidas : Jameson, Old Parr, Ballantine 's, Johnnie Walker, Jim Beam.

Esporte e Fitness: até 30% de desconto em Caloi; Kikos

Pet: até 30% de desconto em Whiskas, Pedigree.

Brinquedos: até 35% de desconto em Mattel, Fisher Price

Desconto no Amazon Prime Video

Paramount+ R$ 9,95/mês por 2 meses

Lionsgate+ R$ 5,90/mês por 2 meses

Discovery+ R$ 5,90/mês por 2 meses

Premiere R$ 29,90 por 2 meses

Qual o valor da assinatura da Amazon?

A assinatura Amazon Prime custa R$ 14,90 mensais e pouco menos de R$ 10 no plano anual. Além do frete grátis, o Prime oferece benefícios nas áreas de jogos, música, leitura e streaming da Amazon

O Amazon Prime Day é um evento mundial da marca, presente em 25 países. Ano passado, somente no Brasil, o e-commerce vendeu o dobro do que em 2021. "É a Black Friday do cliente Prime", resume Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil, em evento da marca no mês passado.