Amazon anuncia data do Prime Day 2023; veja

Nesta quarta-feira, 21, a Amazon Brasil anunciou as datas do próximo Prime Day. Serão 48 horas de descontos e frete grátis para clientes Prime, nos dias 11 e 12 de julho.

Itens da Amazon como o Kindle, Echo Dot e FireTV estarão em promoção, assim como produtos de todas as outras categorias do site. Samsung, Stanley, Três Corações, Ambev e Colorado são algumas das marcas confirmadas para participar do Prime Day em julho.

"É a Black Friday do cliente Prime", resume Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil, em evento da marca.

Qual o valor da assinatura da Amazon?

A assinatura da gigante do comércio eletrônico custa R$ 14,90 mensais e pouco menos de R$ 10 no plano anual. Além do frete grátis, o Prime oferece benefícios nas áreas de jogos, música, leitura e streaming da Amazon

A partir de hoje, assinantes do Prime já têm acesso a alguns benefícios que duram até o último dia do Prime Day. Em Gaming, jogos como "Diablo IV", "Overwatch", "Call of Duty" e "Pokemon Go" estão com descontos dentro do app. No app de streaming Amazon Music, assinantes Prime têm acesso a 4 meses grátis.

O Amazon Prime Day é um evento mundial da marca, presente em 25 países. Ano passado, somente no Brasil, o e-commerce vendeu o dobro do que em 2021.