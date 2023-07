Como a Amazon Brasil se prepara para o Prime Day, que começa nesta terça-feira, 11

Três meses antes do Prime Day, que acontece neste ano entre os dias 11 e 12 de julho, os dez centros de distribuição e as 24 estações de entrega da Amazon Brasil começam a se preparar para garantir as entregas em até 48 horas mesmo com o aumento da demanda.

Para as operações do Amazon Prime Day 2023, 4 mil funcionários temporários foram contratados. O tempo de contrato varia entre duas e quatro semanas após um período de treinamento.

O Prime Day é conhecido por oferecer o menor preço do ano. Para fazer isso, a companhia amplia a infraestrutura e o portfólio de produtos. Atualmente, 100 milhões de produtos estão disponíveis na Amazon Brasil, em mais de 50 categorias de produtos. Os membros do programa de assinatura Prime contam com mais de 10 milhões de produtos com entregas gratuitas e rápidas.

Para Ricardo Pagani, chefe de Operações da Amazon no Brasil, o desafio do Prime Day é garantir que a grande diversidade de produtos em promoção cheguem ao consumidor final de forma mais segura e rápida possível.

"O planejamento para o Prime Day envolve a contratação e treinamento de funcionários temporários, previsão de picos de volume e planejamento de capacidade com os parceiros de transporte", diz Pagani.

Além dos centros de distribuição espalhadas pelo país, a Amazon já conta com 24 distribuidores intermediários que garantem as entregas no mesmo dia da compra.

"O Brasil é um país continental, temos um planejamento bem customizado por região. Conseguimos prever picos de compra no nosso sistema e deslocar produtos dos CDs para os distribuidores previamente para garantir as entregas rápidas", explica o executivo.

Por dentro do Centro de Distribuição da Amazon em São Paulo

Ao visitar o GRU5, um dos centros de distribuição localizados Cajamar, interior de São Paulo, no final de junho, foi possível acompanhar de perto o efeito Prime Day na logística da companhia.

Só esse CD ganhou mais de mil e duzentos novos funcionários, chegando a 3 mil pessoas, em seis turnos ininterruptos. Mais da metade dos funcionários da logística da Amazon no Brasil são mulheres. Por ali passam 400 mil itens em uma dia de recebimento e cerca de 45 mil pedidos são processados por dia.

O deslocamento de itens dentro do centro de distribuição é feito deforma automatizada, com esteiras que cercam todo o complexo. A seleção e embalagem dos pedidos é feita de forma manual, apesar de contar com tecnologia para otimizar os processos.

A ordem na qual os pedidos são embalados, por exemplo, ocorre de acordo com o horário limite que o pedido deve sair do CD para que a entrega ocorra no prazo anunciado para o cliente no momento da compra.

Produtos com desconto no Amazon Prime Day 2023

Dispositivos Amazon : até 40% de desconto na linha Echo com Alexa, incluindo o novo Echo Pop e novos Echo Dot 5ª geração, linha Fire TV, Kindle 11ª Geração e Kindle PaperWhite, além de produtos de casa inteligente compatíveis com Alexa.

: até 40% de desconto na linha Echo com Alexa, incluindo o novo Echo Pop e novos Echo Dot 5ª geração, linha Fire TV, Kindle 11ª Geração e Kindle PaperWhite, além de produtos de casa inteligente compatíveis com Alexa. Eletrônicos : até 30% de desconto em Apple; Samsung; VAIO; Positivo, Compaq; TP-Link; Intelbras; Positivo; Raveo.

: até 30% de desconto em Apple; Samsung; VAIO; Positivo, Compaq; TP-Link; Intelbras; Positivo; Raveo. Escritório e Papelaria : Leve 4 e Pague 3 em marcas como Maped; Stabilo; CIS; Uniball.

: Leve 4 e Pague 3 em marcas como Maped; Stabilo; CIS; Uniball. Moda : até 40% de desconto em Farm; Smash; Ray Ban; Calvin Klein.

: até 40% de desconto em Farm; Smash; Ray Ban; Calvin Klein. Casa, Cozinha e Decoração : até 30% de desconto em Emma; Britânia, Mondial Oster; WAP; Karcher; Tramontina; Bosch, Vonder.

: até 30% de desconto em Emma; Britânia, Mondial Oster; WAP; Karcher; Tramontina; Bosch, Vonder. Livros : até 50% de desconto em HarperCollins; Intrínseca; HarperCollins, Companhia das Letras, Rocco.

: até 50% de desconto em HarperCollins; Intrínseca; HarperCollins, Companhia das Letras, Rocco. Jogos e Entretenimento: até 35% de desconto em Playstation, Lego; Galápagos; Devir; Meeple; Dream Fitness; Kikos; Movement e Poli Sports; Caloi; Nintendo.

Desconto no Amazon Prime Video

Paramount+ R$ 9,95/mês por 2 meses

Lionsgate+ R$ 5,90/mês por 2 meses

Discovery+ R$ 5,90/mês por 2 meses

Premiere R$ 29,90 por 2 meses

Qual o valor da assinatura da Amazon?

A assinatura Amazon Prime custa R$ 14,90 mensais e pouco menos de R$ 10 no plano anual. Além do frete grátis, o Prime oferece benefícios nas áreas de jogos, música, leitura e streaming da Amazon

O Amazon Prime Day é um evento mundial da marca, presente em 25 países. Ano passado, somente no Brasil, o e-commerce vendeu o dobro do que em 2021. "É a Black Friday do cliente Prime", resume Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil, em evento da marca no mês passado.

