Alface britânico "dura mais tempo" do que Liz Truss como premiê e vira meme

O tabloide britânico The Daily Star comemorou a "vitória" da sua alface sobre a primeira-ministra Liz Truss em uma edição especial nesta sexta-feira, 21.

"Vamos nos regozijar", estampou o diário londrino em sua capa, fazendo um trocadilho com a palavra alface (lettuce), que em inglês tem uma pronúncia similar à expressão "let us" (vamos ou permita-nos).

O Daily Star iniciou uma transmissão ao vivo nas redes sociais em 14 de outubro, mostrando uma alface e questionando quem "duraria mais", o governo ou o vegetal. Com a renúncia de Liz Truss na quinta-feira, 20, a alface venceu a disputa.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo na newsletter gratuita EXAME Desperta.

"Corajoso vegetal do Daily Star supera alface Liz, que murcha no calor político (e você não vai acreditar no repolho que pode estar vindo nos salvar", continuou o tabloide em sua capa, fazendo referências tanto à queda da premiê - engolida por um turbilhão político envolvendo até mesmo sua base no Parlamento - quanto ao possível retorno de Boris Johnson, cotado como substituto.

🇬🇧 Jornal britânico faz transmissão ao vivo no YouTube com uma foto da primeira-ministra Liz Truss ao lado de um alface. O objetivo? Ver qual vai durar por mais tempo. pic.twitter.com/YtTozr7Ccv — Eixo Político (@eixopolitico) October 17, 2022

Por que um alface?

A piada do Daily Star com Liz Truss e a alface foi inspirada na revista The Economist, que notou em 11 de outubro que entre uma implosão política quase imediata no início de seu mandato e os 10 dias de luto após a morte da rainha Elizabeth II, o poder da premiê foi de sete dias, ou "aproximadamente a vida útil de uma alface."

O Daily Star pegou a piada da Economist e a cultivou, colocando a hortaliça em uma mesa ao lado de uma foto emoldurada de Truss. Na terça-feira passada, o jornal declarou em manchete de primeira página: "Alface Liz respirando por aparelhos". Logo após a renúncia, o diário colocou uma tarja na transmissão ao vivo, anunciando a vitória: "Esta alface durou mais que Liz Truss."

LEIA TAMBÉM: