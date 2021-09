Hotel oferece pacote com pirulito de catuaba para o dia do sexo

Com a retomada do turismo ainda engatinhando, os hotéis investem estão investindo em outros públicos que não os turistas para aumentar seus níveis de ocupação. Comemorado no dia 6/9, em alusão à famosa posição do Kama Sutra, o dia do sexo é uma oportunidade para atrair casais que querem comemorar a data de uma maneira especial.

Marca do grupo Hilton voltada ao público jovem, o Canopy São Paulo criou o pacote "Revele Suas Sensações", que recepciona os hóspedes com ostras frescas e um espumante, acompanhadas por iguarias criadas pelo chef David Kasparian como pirulito de catuaba com guaraná, bala de menta explosiva, creme de chocolate com maca peruana e chantilly de morango com pimenta sichuan. São "iguarias" exclusivas, que o público só encontrará por lá.

Além do pacote, o hotel também fechou uma parceria com o sex shop Sob Sigilo, que oferecerá kits especiais para a data que poderão ser adquiridos a qualquer momento da estadia, ou até mesmo antes, em um site especial. "Os produtos escolhidos serão entregues diretamente no hotel e colocados nos quartos em uma charmosa e discreta ecobag", explicou o hotel.

No dia do sexo (6/9), a estadia no Canopy São Paulo começa às 15 horas com um welcome drink na recepção do hotel. Os 50 primeiros a adquirirem o pacote terão a opção de um late checkout às 18 horas no dia 7 de setembro. Além disso, um gift by Sob Sigilo estará no quarto aguardando por todos que adquirirem o pacote ‘’Revele suas Sensações.’’

Serviço:

Canopy by Hilton São Paulo Jardins

Rua Saint Hilaire, 40 - São Paulo - SP

https://www.instagram.com/canopysaopaulojardins/