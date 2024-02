2º dia de desfile das escolas de samba de SP acontece neste sábado; onde assistir ao vivo e horários

Após as primeiras escolas passarem pela "passarela do samba" na noite de sexta-feira, mais sete escolas do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo desfilam neste sábado, 18, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital. No domingo desfilam as escolas do grupo de acesso.

Ao todo, 14 escolas de samba, divididas em duas noites de apresentação, disputam o título do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. No sábado, outras sete escolas passam pelo no Sambódromo do Anhembi. A apuração para definir a campeã de 2023 acontece na terça-feira, 21, às 16h.

Entre os principais desfiles da noite estão o da Mancha Verde, atual campeão em busca do tricampeonato, Mocidade Alegre, vice-campeã em 2022 e Império da Casa Verde, terceira colocada na última edição do Carnaval. Horário das Escolas de Samba de SP neste sábado, 10; veja ordem do desfile e Samba enredo Vai-Vai: 22h30min Samba-enredo será "Capítulo 4, versículo 3 – Da rua e do povo, o hip hop: um manifesto paulistano". Tom Maior: 23h35min O samba-enredo será "Aysú: uma História de Amor". Mocidade Alegre: 0h40min O samba-enredo será "Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País" Gaviões da Fiel: 1h45min O samba-enredo será inspirado no de 1995: "Vou te Levar pro Infinito". Águia de Ouro: 2h50min O samba-enredo é "Águia de Ouro nas Ondas do Rádio". Império de Casa Verde: 3h55min O samba-enredo será uma homenagem à cantora Fafá de Belém, intitulada "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta". Acadêmicos do Tucuruvi: 5h O samba-enredo será "Ifá". Onde assistir ao vivo o desfile das escolas de Samba de SP

A primeira noite do carnaval paulista tem transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo g1.

O que é samba-enredo?

O samba-enredo é a tradução musical do tema que a escola vai desenvolver ao longo da apresentação na avenida. Serve para que o público e os componentes da escola de Samba entendam o tema e é a trilha sonora da festa. Além disso, a música deve contagiar para que ganhe o público que acompanha o desfile e os jurados. O Samba Enredo é um dos quesitos avaliados na hora de escolher o vencedor do Carnaval.

Quem é a atual campeão do Carnaval de SP?

A Mocidade Alegre foi a campeã do Carnaval de São Paulo em 2023. Ela será a terceira escola a desfilar no sábado, com o enredo "Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País". A escola de samba do Bairro do Limão já foi campeã 11 vezes na folia da capital paulista.