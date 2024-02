No Carnaval, Ambev investe R$ 20 milhões em apoio para ambulantes e catadores de recicláveis

O Carnaval é momento de festa para os foliões e de muito trabalho para ambulantes e catadores de materiais recicláveis. Pensando em melhorar a experiência e o rendimento financeiro dos dois grupos de trabalhadores, a fabricante de bebidas Ambev anuncia o investimento de 20 milhões de reais para uma série de auxílios, como credenciamento, treinamento, fornecimento de EPIs, estrutura para descanso, logística e incentivo financeiro.

"Quando fizemos um balanço para este ano vimos a oportunidade de aprimorar o trabalho com catadores e ambulantes. Fizemos um mapeamento e trabalho de escuta para entender o que eles precisam, como podemos pagar mais pelo resíduo coletado, e quais estruturas são necessárias, como um hub para hidratação e armazenamento das coletas para não carregar tanto peso ao longo do dia", explica Carla Crippa, vice-presidente de Impacto e Relações Corporativas da Ambev.

Segundo a executiva, a iniciativa é feita em parceria com consultorias e organizações como a Associação Nacional dos Catadores (ANCAT). A expectativa é impactar 45 mil trabalhadores que terão, por exemplo, uma bonificação maior para a coleta das garrafas de plástico.

A companhia usará as marcas para apoiar a ação. A água mineral Ama, por exemplo, será vendida nos blocos em garrafas plásticas e latas de alumínio. "O lucro da Ama é revertido para a geração de acesso à agua potável e a embalagem em lata é altamente reciclável no Brasil. Assim, unimos a venda do produto com ações de impacto social e ambiental durante o Carnaval", diz Crippa.

Já com Brahma a comunicação é voltada para o consumo consciente. "Teremos mensagens de consumo consciente e reforço para hidratação nas áreas dos blocos, incluíndo a disponibilidade de bebedouros". A marca Guaraná Antarctica também fará parte das práticas relacionadas aos incentivos para catadores e ambulantes.

As ações representam uma evolução se comparadas ao ano passado, quando a companhai destinou 5 milhões de reais para a logística reversa dos resíduos do Carnaval. Ao lado de parceiros, a companhia retirou das ruas mais de 175 toneladas de materiais recicláveis, apoiando 455 cooperativas durante os dias de festa. O objetivo agora é ao menos repetir o montante coletado.

Inclusão produtiva

A ação da Ambev no Carnaval faz parte da jornada de inclusão produtiva dos brasileiros, na qual a companhia investe especialmente desde a pandemia da covid-19. "Montamos um grupo com mais de 15 especialistas e estruturamos ações para incluir produtivamente pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social a partir de geração de renda, empregabilidade ou empreendedorismo", diz Crippa.

A intenção é impactar 5 milhões de pessoas até 2032. Para isto, foram definidas diferentes frentes, que vão desde combate à fome e acesso à água até o treinamento para empregabilidade e gestão para microempreendedores.

"No Nordeste, por exemplo, temos parceria com a Rede Mulher Empreendedora para o treinamento de mulheres no setor de gastronomia. Além disto, se uma delas faz bolos, por exemplo, ela pode passar a vender para um bar parceiro nosso". Outro exemplo é o mapeamento de negócios liderados por pessoas negras. "Chegamos a 800 parceiros em pouco tempo", diz Crippa.

Agora, as ações nos Carnavais de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador com ambulantes e catadores visam completar a estratégia de negócios e inclusão. "É por isto que avaliamos como impactar o maior número de pessoas neste momento, por meio de parcerias, que visam resultados de renda, logística reversa, entre outros", finaliza.