Lula pede reunião na ONU para impedir 'loucura da guerra' no Irã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido “cumpram suas obrigações de garantir a paz no mundo” e convoquem uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para que “ponham fim a essa loucura de guerra” no Irã.

“A partir deste encontro, quero dizer ao presidente (Donald) Trump, ao presidente Xi Jinping e ao presidente (Vladimir) Putin, a (Emmanuel) Macron e ao primeiro-ministro britânico, que são os cinco membros do Conselho de Segurança, que cumpram suas obrigações de garantir a paz no mundo; convoquem uma reunião e parem essa loucura de guerra porque o mundo não aguenta mais”, disse Lula no encerramento da chamada Mobilização Progressista Global em Barcelona.

Além disso, Lula lembrou que o Brasil não tem a riqueza nem os navios de guerra dos Estados Unidos, mas enviou uma mensagem a Trump.

“Eu não quero guerra, a única coisa que quero dizer é que, embora eu seja pobre, temos o caráter, a honestidade e a decência de respeitar os direitos de todos”, frisou.

O mandatário brasileiro iniciou seu discurso no encerramento da cúpula progressista em Barcelona agradecendo ao coanfitrião, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, “pelo fato de ter tido a coragem de não permitir que os aviões de guerra dos EUA pousassem aqui e partissem daqui para bombardear o Irã”.

E, embora tenha terminado abraçado ao presidente do governo espanhol, ele também dirigiu palavras críticas à Espanha e à União Europeia, ao lembrar que o Brasil mediou, juntamente com Índia e Turquia, para chegar a um acordo para que o Irã não enriquecesse urânio em 2010, acordo esse que UE e EUA não aceitaram.

“Quando divulgamos o acordo, imaginei que iriam nos elogiar porque o Irã não iria enriquecer urânio. O que aconteceu? A UE e os EUA não aceitaram o acordo, e agora estão aqui novamente divulgando a ideia de que o Irã está construindo uma bomba atômica”, criticou.

Lula também pediu que se lute contra a extrema direita em todos os campos, inclusive na internet, um novo “campo de batalha”: “disputar as redes virtuais é uma tarefa inevitável. A extrema direita grita, mente e ataca. Não podemos ter medo de falar mais alto e com muita responsabilidade”, avaliou.

Além disso, Lula defendeu “escolher a igualdade”, “estar sempre do lado do povo” e não ter “medo de apresentar argumentos contrários”.

“Nosso erro é não apontar o dedo para os verdadeiros culpados: um punhado de multimilionários que concentra a maior parte da riqueza mundial. Eles querem que as pessoas acreditem que qualquer um pode fazer isso, alimentam a falácia da meritocracia, mas chutam a escada para que outros não tenham a mesma oportunidade de subir. Eles pagam poucos impostos ou nenhum, pisam nos trabalhadores e destroem a natureza”, acusou o presidente brasileiro.