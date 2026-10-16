Anthropic: investidores reduzem aposta no valor da dona do Claude antes da bolsa

RESUMO ＋ Alguns investidores discutem uma avaliação menor para a Anthropic. A receita trimestral avançou 45%, mas havia mais que dobrado no período anterior. A rodada privada de maio avaliou a empresa em US$ 965 bilhões. O preço da oferta ainda depende das negociações.

Alguns investidores da Anthropic, dona do assistente de inteligência artificial Claude, passaram a discutir uma avaliação de US$ 1,5 trilhão para sua abertura de capital, segundo reportagem da Reuters publicada na quinta-feira, 15. A expectativa anterior era de cerca de US$ 2 trilhões.

A mudança reflete a preocupação de parte dos interessados com a desaceleração do crescimento da receita. A agência ouviu quatro pessoas próximas do assunto; três citaram o novo patamar. A companhia não respondeu aos pedidos de comentário da Reuters.

A diferença de US$ 500 bilhões equivale a 25% da expectativa anterior. Não representa uma perda já registrada na bolsa nem um preço fechado para a oferta pública inicial de ações, conhecida pela sigla IPO.

Por que crescer 45% não bastou

Na reunião com investidores de quarta-feira, 14, em São Francisco, a empresa apresentou receita de US$ 16,8 bilhões no terceiro trimestre, segundo participantes ouvidos pela Reuters. O valor ficou acima dos US$ 11,6 bilhões do segundo trimestre e dos US$ 4,7 bilhões do primeiro.

A passagem do primeiro para o segundo trimestre representou um avanço de aproximadamente 147%. No período seguinte, a alta foi de cerca de 45%. Os percentuais são calculados sobre as receitas informadas e mostram que o negócio continuou crescendo, mas com menos velocidade.

A receita aumentou; o ritmo de expansão diminuiu.

A companhia também relatou lucro em termos ajustados no terceiro trimestre. Essa medida exclui determinados itens e não equivale necessariamente ao lucro líquido contábil.

Quanto a empresa já valeu em uma negociação

Há um valor confirmado pela própria Anthropic: em maio, a empresa anunciou uma captação de US$ 65 bilhões, que a avaliou em US$ 965 bilhões após o investimento. A rodada foi liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital.

Esse foi o valor atribuído ao negócio naquela operação privada. A avaliação discutida para a estreia na bolsa corresponde a outra negociação, cujo resultado depende do preço e da quantidade de ações.

A distinção também vale para os indicadores de vendas. Na rodada de maio, a Anthropic informou receita anualizada acima de US$ 47 bilhões. O indicador extrapola para 12 meses o ritmo de um período mais curto; não é o faturamento efetivamente acumulado durante um ano.

Receita anualizada é uma extrapolação do ritmo de vendas, não dinheiro já faturado em 12 meses.

A conta da infraestrutura continua no centro da discussão

O debate sobre o preço da companhia ocorre enquanto ela assume compromissos de longo prazo para ampliar sua capacidade de computação. Segundo a Reuters, são ao menos US$ 518 bilhões em nuvem, computação e infraestrutura ao longo de uma década.

Como mostrou a EXAME ao analisar a conta de chips e servidores por trás do Claude, esses compromissos tornam relevante não só vender mais, mas equilibrar os custos de operação com o preço pago pelos clientes. São obrigações futuras, e não despesas integralmente realizadas em um único ano.