Multinacional italiana compra startup brasileira para liderar setor de RH

A Zucchetti, grupo italiano de tecnologia e software de gestão empresarial, anunciou nesta sexta-feira, 11, a aquisição de 51% da startup brasileira de gestão de pessoas Elofy. O valor da transação foi de 5,6 milhões de reais, e a participação pode chegar a 100% nos próximos três anos.

Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática

Atualmente, a Zucchetti é uma das empresas mais importantes do setor de TI na Itália, e além do Brasil, também tem filiais na Alemanha, Estados Unidos, Espanha, França e Suíça. Por aqui, o grupo tem cerca de 40.000 clientes - empresas de segmentos como varejo, indústrias, lojas virtuais e hotéis - parcela relativamente pequena das mais de 600.000 companhias atendidas mundialmente.

Já a Elofy, fundada em 2017, trabalha com tecnologia para o desenvolvimento e engajamento de funcionários A plataforma da startup oferece serviços como gestão de objetivos e metas, avaliação de desempenho, sucessão, plano de desenvolvimento individual, feedbacks contínuos, mural de elogios, entre outros. Em 2020, a Elofy triplicou sua base de clientes e aumentou em 50% o faturamento em comparação ao ano anterior - a empresa não revela números. Na lista de 70.000 clientes estão as empresas Sicredi, Dasa e EDP Brasil.

Para a Zucchetti, a compra da Elofy faz parte da estratégia de investimento e expansão da multinacional no setor de recursos humanos no Brasil. O cenário mostra um mercado em expansão e com muitas oportunidades, especialmente com a pandemia. A migração de empresas para o ambiente online abriu as portas para que startups, assim como a Elofy, desenvolvessem soluções que unam tecnologia ao monitoramento contínuo de funcionários.

Antes da Elofy, a Zucchetti adquiriu a hrtech americana Beaconforce, startup do Vale do Silício que usa inteligência artificial para garantir o bem-estar dos funcionários.

“Apesar de ser uma startup com apenas quatro anos de mercado, a Elofy mostra uma grande e surpreendente maturidade na capacidade de atender grandes clientes. Tal característica é extremamente relevante para a Zucchetti, visto que, atualmente, somos líderes em soluções de RH na Itália e estamos em franca expansão em outros países europeus — dinâmica que com certeza irá beneficiar a Elofy no futuro”, diz Alessio Mainardi, CEO da Zucchetti Brasil.

Com a compra, a Elofy quer ser reconhecida como o principal software de gestão de desempenho e engajamento do Brasil. “Queremos crescer em ritmo acelerado e ingressar no mercado internacional a partir das conexões com a Zucchetti”, conta Daniel Kafruni, CEO e fundador da startup.

Aquisições em alta

A compra da Elofy é, na verdade, a segunda aquisição da Zucchetti no Brasil nos últimos 12 meses. Em setembro de 2020, a empresa comprou a catarinense Compufour, desenvolvedora de sistemas de gestão para micro e pequenas empresas, por 100 milhões de reais.

O objetivo é integrar empresas que possam trazer novas soluções e agregar serviços ao portfólio da Zucchetti. Em 40 de existência, já foram 100 aquisições concluídas. “Pretendemos seguir com o nosso plano de expansão e tornar o Brasil um hub de referência para o grupo Zucchetti”, diz o CEO.

O grupo Zucchetti registrou em 2020 um faturamento superior a 1 bilhão de euros, algo em torno de 6,8 bilhões de reais.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.