Xampu personalizado: Startup fatura R$ 8 mi com produto sob medida

Comprar um produto feito sob medida é uma das principais tendências para o futuro -- e pelo menos 89% das grandes empresas, como Netflix e Sephora, já investem nisso continuamente para trazer mais clientes. Nem por isso as startups ficam para trás. No segmento de beleza, a beautytech JustForYou é uma delas. A empresa vende produtos para o cabelo personalizados, com uma fórmula totalmente adaptada às necessidades de cada consumidor.

Com vendas exclusivamente feitas pela internet, a empresa viu o negócio decolar em meio à pandemia. De janeiro de 2020 a janeiro de 2021, faturou R$ 8 milhões e cresceu 22 vezes em tamanho e contratações. De janeiro a abril deste ano, a JustForYou já ultrapassou o faturamento do ano inteiro de 2020.

Além das vendas, a empresa contou com um aporte de um fundo de investimentos da Eurofarma -- o valor não foi revelado por questões contratuais -- no último ano. Fundada em 2019, a JustForYou recebeu um aporte inicial R$ 1,2 milhão dos três sócios, Caio de Santi, Rodrigo Stoqui e Alex Silva.

“Começamos com capital próprio e ficamos muito satisfeitos com o valor obtido no estágio seed, junto à Eurofarma. Desde o início, nosso objetivo era vir com uma estratégia de mercado bastante robusta. Precisávamos entender de onde viria nossa receita previsível e, para isso, focamos em testar o maior número de hipóteses e inovações para o negócio de forma rápida, errando rápido e corrigindo rápido.”, diz Caio de Santi, CEO da JustForYou.

Inteligência artificial e cabelos

Para cumprir essa missão, a tecnologia exerce um papel essencial na companhia. Quando saiu do papel, a Just For You usava modelos estatísticos para comparar fatores que pudessem resultar na melhor fórmula para cada xampu e condicionador. Em 2019, pelo menos 5 mil mulheres participaram desse processo junto à empresa, com todo o processo sendo feito “à mão”. Como resultado, eram produzidos de 12 a 13 kits dos produtos por hora.

De posse dos dados coletados, a empresa criou um algoritmo, a Jul.IA, para facilitar todo o processo de fabricação, criada do zero com linguagem Python e hospedada no servidor da AWS, plataforma de serviços em nuvem da Amazon.

Como resultado, passaram a ser fabricados aproximadamente 3 mil kits por hora na fábrica da própria empresa, localizada em Vinhedo. Hoje, a JustForYou já fez mais de um milhão de fórmulas.

Ao todo, o processo de fabricação leva em conta mais de 15 parâmetros, como tipo de cabelo, idade, localização onde a pessoa mora, entre outros.

“Temos um serviço de pós-venda muito estruturado, que acompanha de perto a satisfação do cliente, inclusive para o caso de a fórmula precisar ser refeita. No início, a quantidade de pedidos com erro era mais alta, mas, com o uso de inteligência artificial e machine learning, conseguimos ‘aprender’ com esses pedidos e corrigir eventuais erros para as fórmulas futuras, o que nos levou a quase zerar reclamações por fórmulas com erro atualmente”, afirma Caio.

Ainda com foco na satisfação dos clientes, a empresa quer agilizar cada vez mais a entrega dos produtos. Hoje, 85% dos “kits” com xampu, condicionador e produtos para hidratação do cabelo são levados para as transportadoras no mesmo dia em que são fabricados. Se o consumidor morar em São Paulo, por exemplo, pode recebê-lo já no dia seguinte; outras regiões afastadas podem levar até sete dias para que a entrega seja concluída.

Futuro

Mesmo com o sucesso, a empresa já tem novos planos a serem colocados em prática. Para 2021, a estratégia será diversificar a gama de produtos vendidos -- indo para outros campos da estética, como cuidados com a pele, por exemplo. Além disso, estratégias de internacionalização fazem parte do cronograma da companhia, ainda sem uma data fixa para a venda em outros países.

De todo modo, não é como se não houvesse espaço a ser explorado no Brasil. O país atualmente é o 4º maior mercado de beleza do mundo, de acordo com dados da consultoria Euromonitor. O tamanho do mercado no país é de US$ 28 milhões, um valor que deve se manter estável até 2024.

Além disso, dados de 2018 do Google mostram que o país é o segundo no mundo em volume de buscas por beleza, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

Para capturar uma parte desse potencial -- mesmo competindo com gigantes como P&G e L’Óreal -- a JustForYou se vale em grande parte do fato de ser a empresa que saiu na frente com a estratégia de personalizar produtos para cabelo, no formato um a um (sem segmentar somente por grupos de consumidoras ou de necessidades). Hoje, apenas outra startup, a MeuQ, também afirma oferecer produtos personalizados no Brasil. Fora do país, a Shampora comercializa xampus e condicionadores sob medida na itália e a Funcion of Beauty, nos Estados Unidos.

Mesmo com apenas três anos de mercado, a JustForYou já entendeu que a personalização veio para ficar -- e pretende investir cada vez mais nela. Diante da alta demanda por produtos feitos sob medida, gigantes do setor também reforçam os investimentos em inovação: Natura e O Boticário são exemplos de companhias que investiram milhões em tecnologia para garantir avanços tecnológicos combinados aos produtos (perfumes personalizados, no caso d'O Boticário). Na batalha entre os gigantes e os pequenos, quem vai ganhar? Só o tempo é capaz de dizer.

