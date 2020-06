WEG compra startup de inteligência artificial

A catarinense WEG anunciou nesta terça-feira, 23, a aquisição de uma startup especializada em soluções de inteligência artificial aplicada à visão computacional para a indústria. A compra dos 51% da Mvisia faz parte da estratégia da fabricante de motores elétricos rumo à indústria 4.0. O valor da transação não foi revelado.

Em nota, a WEG informou que o contrato prevê ainda a possibilidade de aumento da participação nos negócios da startup futuramente.

A aquisição faz parte da estratégia da companhia de incluir novos recursos à WEG Digital Solutions e à plataforma IoT WEGnology, lançada recentemente com o objetivo de atender às demandas da Indústria 4.0.

Em entrevista recente à EXAME, Harry Schmelzer Jr., presidente da WEG, afirmou que a companhia não vai oferecer somente produtos, mas também prestação de serviços. “A WEG entrou para fazer uma oferta digital para a indústria 4.0. Vamos reduzir o tempo de solução dos problemas”, disse o executivo.

A Mvisia foi fundada em 2012 no Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia da Universidade de São Paulo (USP) e atua no ramo de visão computacional para a indústria, com softwares e sistemas de visão próprios, além de know-how em aplicações de processamento embarcado e algoritmos de machine learning para vídeos e imagens.

A startup possui ainda processamento em nuvem via dispositivos móveis.

Trata-se da terceira aquisição da WEG desde que a companhia anunciou, em junho de 2019, a criação de uma nova estrutura de negócios digitais para acelerar o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes para o crescimento contínuo da Indústria 4.0.