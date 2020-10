Quer vender pelas redes sociais? Veja 4 dicas desta diretora do Facebook

A pandemia foi um terremoto para os pequenos negócios. Desde o começo da crise, pelo menos 25% das pequenas empresas implementou alguma inovação no negócio. Agora, com a reabertura do comércio físico, essas empresas estão tentando conciliar a venda online com a presencial.

Pensando em ajudar as PMEs que estão começando a se digitalizar, o Sebrae e o Facebook se uniram na organização de um evento online gratuito que acontece na próxima semana, o “Impulsione com Facebook e Sebrae: conectando pequenos negócios”.

Dos dias 26 a 30 de outubro, os participantes poderão acessar dezenas de cursos e palestras em inovação, gestão, planejamento, finanças, marketing digital e vendas online. Entre os palestrantes confirmados estão nomes como Preta Gil (cantora), Adriana Barbosa (Pretahub – Feira Preta), Alessandra Valença (L’Oréal), Mauricio Landi (Ambev), Igor Puga (Santander) e Camané Basilio (Dell).

De acordo com Carlos Melles, presidente do Sebrae Nacional, o evento foi pensado para reconhecer e incentivar os aspectos positivos que a inovação pode trazer aos pequenos negócios. “Queremos promover de maneira concreta a inovação no Brasil”, afirma Melles.

A parceria com o Facebook acontece em um momento em que a rede social está engajada em ajudar as PMEs. Hoje, a maior parte da receita publicitária das plataformas da empresa vem de pequenos negócios.

“O pequeno empresário precisa estar consciente da mudança provocada pela pandemia, até para que possa se planejar para o novo cenário: quase 30% das pessoas estão comprando mais online e 46% substituíram as lojas físicas pelas compras online”, diz Debora Nitta, diretora de marketing para negócios do Facebook na América Latina.

Em entrevista à EXAME, a diretora deu uma prévia do tipo de conteúdo que os empreendedores poderão acessar no evento.

Confira abaixo 4 dicas do que fazer para melhorar a presença da sua empresa nas redes sociais:

1 – Defina um público-alvo

Antes de pensar em preço ou estratégia, Debora Nita recomenda que as empresas tenham claro qual é o perfil do seu cliente fundamental. “Saber a faixa etária, localidade e interesses ajudam definir seu público-alvo. Um bom ponto de partida é olhar para o seus clientes atuais, e as áreas de informações da sua Página do Facebook ou perfil comercial do Instagram podem ajudar”, diz a diretora.

2 – Invista em vídeos

Os empreendedores precisam manter em mente que a maior parte dos seus clientes vai comprar pelo celular. Ainda que todos os tipos de publicações sejam válidas, os vídeos conseguem atrair mais atenção.

“Produza vídeos visualmente bonitos e com o som desativado (é assim que a maioria das pessoas os assiste). É importante lembrar que os vídeos verticais são a melhor opção para visualização, pois a maior parte das pessoas seguram o celular assim – e foque em vídeos curtos”.

3 – Bastidores e seguidores

Com os vídeos planejados para o feed em ordem, é hora de usar outras ferramentas para mostrar aos clientes um pouco dos bastidores da sua marca. Debora recomenda publicar nos stories do Instagram e do Facebook um pouco do dia a dia na empresa e também compartilhar as publicações feitas por clientes.

4 – Escolha um objetivo

Mas antes de sair colocando as dicas em prática, Debora afirma que é importante que os empreendedores definam seus objetivos com as redes sociais. Você quer gerar vendas? Enviar mensagens e receber ligações? Gerar tráfego para o site? Com a meta clara, fica mais fácil criar as publicações corretas. “Na plataforma Mobile Studio, o empresário encontra dicas e aplicativos grátis que podem ajudá-lo a produzir posts, stories e vídeos”, diz a diretora.

Bônus: cuidado com este erro

De acordo com Debora, o erro que as marcas precisam evitar a qualquer custo é não se comunicar com o cliente ou deixá-lo sem resposta. Na pandemia, foi falando abertamente de seus problemas que muitas empresas conseguiram engajar seus clientes e colocar ações em prática.

“A forma das pessoas se comunicarem mudou. Conquistar a atenção das pessoas é fundamental e a marca tem apenas alguns segundos para isso, portanto criatividade é fundamental”, afirma a especialista.

Para mais informações sobre o evento, acesse este site.